Pripremite topliju odjeću, od večeras bura i niže temperature zraka sve do kraja tjedna

Nakon nekoliko ciklonalnih dana s jugom i uz povremenu kišu, nedjelja je donijela prekretnicu. U prvom dijelu dan, a posebno još u noći, bilo je kiše, lokalno i obilnije. Prema podacima Crometeo mreže postaja, najviše je tijekom nedjelje palo u Konavala, 60 litara po kvadratnom metru.

Tijekom dana kiša je prestala i sa zapada se postupno razvedrilo pa je drugi dio popodneva bio najtopliji dio dana s najvišim dnevnim temperaturama od 20 do 24°C.

U novom tjednu "prepolovit" ćemo klimatološku jesen, a pratit će nas mahom stabilno vrijeme pod utjecajem prostrane anticiklone. Samo danas postoji mogućnost za malo kiše, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Gotovo cijeli tjedna pratit će nas bura koja neće biti posebno izražena, ipak najjača večeras i u utorak.

Dani će biti ugodni, a noći prohladne.

Danas nas očekuje djelomično sunčano, povremeno s više oblaka. Oblačnije ujutro na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, povremeno i mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Oblačnije kasnije popodne i u Dalmaciji tek ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Puhat će slaba do umjerena bura, jača popodne i osobito navečer kada će mjestimice biti jaka, a podno Velebita olujna. Minimalne jutarnje temperature u Dalmatinskoj zagori od 2 do 9°C, uz obalu i na otocima od 10 do 17°C. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

U utorak će biti pretežno vedro. Puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka i olujna. Bit će još malo hladnije, najviše dnevne temperature većinom od 17 do 23°C.

Vedro će se nastaviti u srijedu. Ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, danju na moru u okretanju na zapadna smjerove. Jutro malo hladnije, danju većinom od 19 do 24°C.

Četvrtak pretežno ili djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom u drugom dijelu dana. Ujutro slaba bura, danju slab vjetar s mora. Navečer novo jačanje bure. Temperature zraka u blagom porastu u odnosu na srijedu.

Petak će biti djelomično sunčan i suh. Puhat će umjerena do jaka bura. Ponovno će biti 2 do 3 stupnja hladnije, najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U dane vikenda djelomično sunčano i suho. Dominirat će bura, jača noću i ujutro. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na petak.