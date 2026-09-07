Pripremite se, stiže novi val dima: Split opet u crvenom zbog požara u Hercegovini

Nakon što se jutros činilo da se stanje s kvalitetom zraka u Splitu postupno popravlja, koncentracija dima ponovno raste, a grad je na službenoj karti kvalitete zraka ponovno označen crvenom bojom. Veliki požari u Bosni i Hercegovini i dalje utječu na Dalmaciju, a najbliže veliko požarište nalazi se na području između Tomislavgrada, Prozor-Rame i Kupresa.

Prema podacima službenog portala Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, crvena boja označava lošu kvalitetu zraka. Pritom je važno razlikovati trenutačne satne koncentracije od indeksa kvalitete zraka, koji se za lebdeće čestice PM10 i PM2.5 računa prema 24-satnom pomičnom prosjeku. Zbog toga crvena oznaka može ostati prisutna i nakon što se pojedinačna satna mjerenja poprave.

Jučer su koncentracije lebdećih čestica u Splitu naglo porasle. Na mjernoj postaji Split-2 u 11 sati izmjereno je 144,30 mikrograma PM10 po kubnom metru zraka, dok je u podne vrijednost iznosila 119,07 mikrograma. Tijekom noći i ranog jutra koncentracije su se znatno smanjile, no novo pogoršanje pokazuje koliko se stanje može brzo promijeniti ovisno o smjeru i jačini vjetra.

Dim stiže s velikog požarišta u Hercegovini

Vatrogasci su potvrdili da dim koji se osjeća u Dalmaciji dolazi s velikih požara u susjednoj Bosni i Hercegovini. Za Split i veći dio srednje Dalmacije posebno je značajno požarište koje je izbilo 4. rujna kod Zvirnjače na području Kupresa, a potom se proširilo prema Ljubuši, Tomislavgradu i Prozor-Rami.

Požar je zahvatio golemo i teško pristupačno područje. Prema jučerašnjim informacijama, na području Tomislavgrada opožareno je oko 14.000 hektara, dok su dva hrvatska kanadera pomogla zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame. Vatra ondje nije bila potpuno ugašena, a na Ljubuši su snage nastavile raditi na sprječavanju širenja prema šumskim predjelima Vran-planine.

Snažan i promjenjiv vjetar dodatno otežava gašenje, ali i prenosi dim prema hrvatskoj obali. DHMZ je već potvrdio da je jučerašnja bura pogodovala prijenosu dima iz BiH prema Jadranu. Dim i miris paljevine osjetili su se na velikom dijelu Dalmacije, uključujući Split, Šibenik, otoke i dubrovačko područje.

Građanima se savjetuje oprez

Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane da zbog povećane koncentracije dima zatvore prozore i prate upute nadležnih službi.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije jučer su upozorili da su vrijednosti lebdećih čestica višestruko prelazile uobičajene vrijednosti. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci te osobama s bolestima dišnog sustava i alergijskim problemima.

Građanima se savjetuje da tijekom izraženog zadimljenja smanje boravak i intenzivnu tjelesnu aktivnost na otvorenom, osobito ako osjećaju nadraženost očiju, grla ili otežano disanje. Stanje se može pratiti na službenom portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, gdje su dostupni podaci mjernih postaja i indeks kvalitete zraka.