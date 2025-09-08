Pripremite se nestanak: Dio Splita, Kaštela, Hvara i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom utorka i srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

UTORAK, 9.9.

Mjesto: Split

Ulica: Grge Novaka od 97 do 125 i od 24 do 44

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Ruđera Boškovića 8 i 10

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Ante Starčevića 24 A, 24 B, 24 C i 24D

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: TS Sućuraj 3 (KAMP MLASKA) i TS UBLINE (VIP)

Ulica: TS SUĆURAJ 3 (KAMP MLASKA) i TS UBLINE (VIP)

Očekivano trajanje:

10:00 - 17:00

Mjesto: Dio općine Lovreć

Ulica: Studenci Centar.

Očekivano trajanje:

08:45 - 13:00

Mjesto: Dicmo

Ulica: od TS Dicmo Kraj do vrtića (Gabrilo i Maretić)

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:30

Mjesto: Seget Vranjica

Ulica: Obala Mira Barešića,put Punte,vinogradarska Ulica,put Sedla,rogačka Ulica,vukovarska,ulica Bana Petra Berislavića,ribarska,put Šargere,mornarska Ulica,vranjička Ulica,ulica Brune Bušića,ulica Stjepana Radića,put Kose,put Polakovca,put Kružina

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

Mjesto: Ravča, Kotezi, Kokorići, Kutac, Višnjica, Kljenak, Duge njive, Brikva, Radalji

Ulica: Dio ulica u mjestu Ravča, sve ulice u mjestima Kotezi, Kokorići, Kutac, Višnjica, Kljenak, Duge njive, Brikva, Radalji

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

SRIJEDA, 10.9.

Mjesto: Split

Ulica: RUĐERA BOŠKOVIĆA 16

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Kaštel Lukšić

Ulica: BEZ STRUJE CIJELA ULICA MAJUNI I VELE MEJE

Očekivano trajanje:

08:00 - 15:00

Mjesto: Split

Ulica: BEZ NAPONA POTROŠAČI ULICA ČIOVSKA 13,15,17,19

Očekivano trajanje:

10:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: LIČKA 19,21,25,27

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00