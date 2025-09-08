Pripremite se nestanak: Dio Splita, Kaštela, Hvara i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom utorka i srijede dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
UTORAK, 9.9.
Mjesto: Split
Ulica: Grge Novaka od 97 do 125 i od 24 do 44
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Ruđera Boškovića 8 i 10
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Ante Starčevića 24 A, 24 B, 24 C i 24D
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: TS Sućuraj 3 (KAMP MLASKA) i TS UBLINE (VIP)
Ulica: TS SUĆURAJ 3 (KAMP MLASKA) i TS UBLINE (VIP)
Očekivano trajanje:
10:00 - 17:00
Mjesto: Dio općine Lovreć
Ulica: Studenci Centar.
Očekivano trajanje:
08:45 - 13:00
Mjesto: Dicmo
Ulica: od TS Dicmo Kraj do vrtića (Gabrilo i Maretić)
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:30
Mjesto: Seget Vranjica
Ulica: Obala Mira Barešića,put Punte,vinogradarska Ulica,put Sedla,rogačka Ulica,vukovarska,ulica Bana Petra Berislavića,ribarska,put Šargere,mornarska Ulica,vranjička Ulica,ulica Brune Bušića,ulica Stjepana Radića,put Kose,put Polakovca,put Kružina
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Ravča, Kotezi, Kokorići, Kutac, Višnjica, Kljenak, Duge njive, Brikva, Radalji
Ulica: Dio ulica u mjestu Ravča, sve ulice u mjestima Kotezi, Kokorići, Kutac, Višnjica, Kljenak, Duge njive, Brikva, Radalji
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
SRIJEDA, 10.9.
Mjesto: Split
Ulica: RUĐERA BOŠKOVIĆA 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Lukšić
Ulica: BEZ STRUJE CIJELA ULICA MAJUNI I VELE MEJE
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Split
Ulica: BEZ NAPONA POTROŠAČI ULICA ČIOVSKA 13,15,17,19
Očekivano trajanje:
10:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: LIČKA 19,21,25,27
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00