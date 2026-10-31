Pripreme za Ploče Trail u punom su jeku, stižu brojni natjecatelji

Još je tjedan dana ostalo do petog Ploče Traila, jedinstvene utrke koja spaja more, jezera i planinske predjele. O tome kako idu pripreme, koliko je natjecatelja do sada prijavljeno te kakva je staza razgovarali smo s Josipom Čupićem, članom Hrvatskog planinarskog društva Grabovica i glavnim organizatorom Ploče Traila.

- Trail će se održati u subotu, 7. studenog, a pripreme teku dosta dobro. Ove smo godine ponovno okupili preko 40 volontera. U kontaktu smo sa svim akterima i polako privodimo kraju pripreme - rekao nam je Čupić.

Kao i do sada, Ploče Traila se sastoji od dvije discipline: duža utrka iznosi 17 kilometara uz 800 metara elevacije, dok je kraća duga 7 kilometara s 250 metara elevacije. Do sada je za malu utrku prijavljeno 138 natjecatelja, a za veliku 76 natjecatelja.

- Naravno, broj se mijenja iz dana u dan. Veseli nas veliki broj lokalnih trkača. Ove godine se uključila i Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče s profesorima i učenicima - otkrio nam je Čupić.

Utrka se većim dijelom održava na tematskoj stazi “Tragom bunkera”, koju su uredili

planinari HPD Grabovica. Staza je otvorena 2021. godine, a njezina interaktivna edukativna komponenta vodi posjetitelje kroz razdoblja Ilira, Neretvana, broda Viribus Unitis, El Shatta i Domovinskog rata. Na putu se mogu istražiti arheološki nalazi, flora, fauna, pa čak i jedna špilja. Planinarska obilaznica ‘Tragom bunkera’ po kojoj se trči, od ove je godine i službena obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza. Taj jedinstveni spoj prirodnih ljepota i povijesti privlači i strane natjecatelje.

- Većina trkača dolazi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no uvijek tu bude i stranaca. Od prve godine prate nas trkači iz Njemačke, Norveške, Ukrajine, Francuske, Rusije, Irske. Neki od njih su se popeli i na naša postolja. Među njima bih izdvojio Cecile Petit i njenog partnera Jeremy Obozila, francuskog triatlonca i mladog olimpijca. Cecile je bila prva, a Jeremy drugi na velikoj utrci 2024 - ponosno ističe Čupić.

Posebnost ove utrke su i kontrolne točke smještene na bunkerima iz vremena talijanske okupacije, strateški pozicioniranima na vrhovima brežuljaka s impresivnim pogledom na Baćinska jezera, Pelješac, otoke i cijelu dolinu Neretve, a na njima budu i volonteri koji su spremni pomoći.

Organizatori su za natjecatelje osigurali popust za smještaj i lijepe nagrade, zahvaljujući sponzorstvima lokalnih ljudima.

- Uključenost lokalne zajednice od iznimne je važnosti. Mi i ove godine popunjavamo turističke smještaje u studenom. Smatramo da je to veliki korak ka ostvarenju našeg cilja. A to je postavljanje Ploča na mapu outdoor destinacija. Ovom prilikom bi se zahvalio Turističkoj zajednici Grada Ploča, Gradu Ploče i drugim lokalnim sudionicima - rekao je Čupić.

"Zahvalio bi se našem glavnom sponzoru, a to je Turistička zajednica Hrvatske. Hvala im što su nas prepoznali kao važne pokretače sporta, turizma i kvalitetnog življenja u Neretvi i na jugu Hrvatske", dodao je.

Ovogodišnji nagradni fond donosi vrijedne nagrade. Najbrži trkač velike utrke dobit će poklon bon od 150 eura u Intersportu Hrvatska. Drugoplasirani će dobiti bon od 100 eura, a treći 70 eura. Što se tiče male utrke, pobjednik osvaja Intersport poklon bon u vrijednosti od 100 eura, drugi 70 eura te treći 50 eura.

Do traila je ostalo još tjedan dana, a vremenska prognoza za sada je povoljna.

- Nadamo se da će tako i ostati. Ove godine smo se dodatno opremili s dva nova šatora, pa sada imamo tri. Također, na raspolaganju nam je i obnovljeni Dom kulture u Baćini, gdje možemo smjestiti svu logistiku. Tako da sve manje ovisimo o vremenskim uvjetima. Organizacijski je sve spremno. Naša dva traila su održana po kiši bez većih problema. Tako da sigurno imamo iskustva - istaknuo je Čupić.

"Ovim putem pozivam sve ljubitelje prirode i avanture da dođu na našu utrku. Iako je kraj trkačke sezone, mi nudimo potpuno drugačiju utrku. Spoj je to trekinga i traila. Garantiramo dobru zabavu i uživanje. Popratite nas na našim stranicama i Tracey platformi", zaključio jeć.