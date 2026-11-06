Priprema se velika gastronomska fešta u dolini Neretve. Evo o čemu je riječ

Momići će ove subote, 7. studenoga, ponovno postati središte dobre hrane, glazbe i druženja. Na rasporedu je tradicionalna Toćijada 2026., gastronomska manifestacija koja će ove godine okupiti čak 36 prijavljenih ekipa.

Ova popularna manifestacija održat će se na igralištu u Momićima, a početak kuhanja najavljen je za 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti svoje kulinarske vještine u pripremi toća, dok će posjetitelji moći uživati u pravoj neretvanskoj atmosferi.

Uz gastronomsko natjecanje, organizirana je i glazba uživo, pa se očekuje veselo poslijepodne i večer ispunjena druženjem, dobrom hranom i zabavom.

S čak 36 prijavljenih ekipa, ovogodišnja Toćijada najavljuje zanimljivo kulinarsko nadmetanje i još jedno veliko okupljanje ljubitelja domaćih specijaliteta i neretvanskih običaja.