PRIPREMA SE SPEKTAKL KOJI SE RIJETKO VIĐA Magija legendi, glazbe i tradicije. Poljica oživljavaju mitove i staru glazbu

U povijesnoj Poljičkoj knežiji i ove godine održat će se Legendfest, festival posvećen legendama, mitovima i narodnim pričama. Organizaciju festivala potpisuje zagrebačka udruga Val Kulture, u suradnji s Mjesnim odborom Tugare.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Premještaj festivala i novi domaćin

Nakon što je prošle godine Legendfest održan u etno selu Dolovi u Srijanima (Gornja Poljica), ove godine festival se seli u eko-etno selo Čažin Dolac u Tugarama (Srednja Poljica). Festival će trajati dva dana, od 4. listopada u 16 sati do 5. listopada u 22 sata.

Glavna tema ovogodišnjeg festivala su hrvatska tradicijska glazbala. Posjetitelji će moći prisustvovati predavanjima i koncertima, razgledati izložbu LegendExpo te posjetiti Legendsajam, gdje će lokalni OPG-ovi prodavati svoje domaće proizvode.

Tradicionalne vještine također će biti u fokusu: posjetitelji će moći vidjeti izradu opanaka, pletenje krtola (košara od šiblja), a viteška udruga sv. Nikola iz Varaždina izvest će srednjovjekovni viteški boj i predstaviti srednjovjekovnu ratnu opremu. Udruga Kliških uskoka tijekom oba dana održavat će radionice streličarstva.

Predavanja i glazbeni nastupi

Festival će ugostiti brojne stručnjake i glazbenike:

Katarina Dimšić , osječka etnologinja

, osječka etnologinja Jure Miloš , hercegovački etnomuzikolog, svirač tradicijskih glazbala i pjevač gange

, hercegovački etnomuzikolog, svirač tradicijskih glazbala i pjevač gange Dominik Ščurić , etnolog i svirač tradicijskih glazbala

, etnolog i svirač tradicijskih glazbala Zoran Karlić , istarski svirač tradicijskih glazbala

, istarski svirač tradicijskih glazbala Snježana Kordun, poljička kulturna antropologinja

Posjetitelji će moći uživati i u koncertima i nastupima:

Bend Imgellad (keltska glazba)

(keltska glazba) Lidija Bajuk , svirač raznovrsnih hrvatskih tradicijskih glazbala

, svirač raznovrsnih hrvatskih tradicijskih glazbala Mješovita klapa Šuferini i ansambl Plet (tradicijska pjevanja i napjevi Gornjih Poljica)

Kumovi festivala

Ove godine Legendfest uvodi koncept "kumova" festivala – utemeljitelja hrvatske etno scene. Među njima su Lidija Bajuk i Mojmir Novaković, koji će biti počasni gost.

Organizatori ističu: "Ponosno najavljujemo da će Mojmir Novaković – osnivač legendarnih grupa Legen i Kries, jedan od ključnih protagonista hrvatske etno i world music scene – biti kum festivala. Desetljećima posvećen istraživanju, oživljavanju i reinterpretaciji tradicijske glazbe naših prostora, Mojmir donosi duh i snagu starine u suvremenost."

Podrška lokalnih institucija

Organizacija Legendfesta u Poljicima omogućena je uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Turističke zajednice Grada Omiša. Festival obećava bogat kulturni program, povezivanje tradicije i suvremenosti te jedinstveno iskustvo za sve posjetitelje Poljica.