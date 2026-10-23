Pripadnik Torcide iz splitskog kortea uhićen u Livnu

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA, BiH) danas su na području Livna uhitili osobu po međunarodnoj tjeralici NCB Interpola Zagreb, priopćeno je iz SIPA-e tijekom petka. Agencija nije objavila njegov identitet ni dob.

Kako navode iz SIPA-e, osumnjičen je da je poticao na neprijateljsko djelovanje protiv pripadnika židovske etničko-religijske zajednice.

Incident se desio uoči utakmice između Hajduka i Ajaxa, dok su se navijači okupljali na putu prema gradskom stadionu Poljud u Splitu.

Osumnjičenom se stavlja na teret i da je s drugim pojedincima skandirao poruke s antisemitskim i prijetećim izrazima.

Iz SIPA-e navode da postoji osnovana sumnja da je u daljem toku incidenta počinio i kaznena djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protupravnog oduzimanja tuđe stvari.

Nakon kriminalističke obrade bit će u zakonskom roku predat u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.

U akciji je SIPA surađivala s policijskim službenicima MUP-a Kantona 10.

Napomena: Naslovna fotografija je ilustrativne naravi