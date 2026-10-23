Pripadnik Torcide iz splitskog kortea uhićen u Livnu

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA, BiH) danas su na području Livna uhitili osobu po međunarodnoj tjeralici NCB Interpola Zagreb, priopćeno je iz SIPA-e tijekom petka. Agencija nije objavila njegov identitet ni dob.
Kako navode iz SIPA-e, osumnjičen je da je poticao na neprijateljsko djelovanje protiv pripadnika židovske etničko-religijske zajednice.
Incident se desio uoči utakmice između Hajduka i Ajaxa, dok su se navijači okupljali na putu prema gradskom stadionu Poljud u Splitu.
Osumnjičenom se stavlja na teret i da je s drugim pojedincima skandirao poruke s antisemitskim i prijetećim izrazima.
Iz SIPA-e navode da postoji osnovana sumnja da je u daljem toku incidenta počinio i kaznena djela vandalizma, oštećenja tuđe stvari, huliganizma i protupravnog oduzimanja tuđe stvari.
Nakon kriminalističke obrade bit će u zakonskom roku predat u nadležnost Suda Bosne i Hercegovine.
U akciji je SIPA surađivala s policijskim službenicima MUP-a Kantona 10.
Napomena: Naslovna fotografija je ilustrativne naravi