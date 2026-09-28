Od velikih pitanja do svadbe za pamćenje: Weekend.19 zatvorio svoje najveće izdanje

Trump, Rimac, Malkovich, umjetna inteligencija, digitalne valute i investicijske tajne: teško je zamisliti mjesto na kojem bi se sve te teme susrele, osim Weekenda.19. Ovogodišnje izdanje u Rovinj je privuklo rekordnih 7500 posjetitelja i kroz osam festivalskih programa povezalo ljude iz svijeta medija, biznisa, tehnologije i kreativnih industrija. Tri dana razgovora koji su se nastavljali i izvan dvorana, novih ideja, glazbe i susreta još su jednom pokazala zašto Weekend završava u Rovinju, ali ondje ne prestaje.

Tko zarađuje na nesigurnosti mladih muškaraca?

Zašto dio mladih muškaraca odgovore na usamljenost i nesigurnost traži kod internetskih gurua? Britanski novinar i pisac James Bloodworth govorio je o tome iz vlastitog iskustva sa zajednicom u kojoj se muškarcima prodaju savjeti i tečajevi zavođenja. Upozorio je da takvi sadržaji ne nude samo upute kako prići ženi. Oni često iskorištavaju osjećaj da nisi dovoljno dobar i nude čitav pogled na odnose, muškarce i žene.

„Shvatio sam da nisam kupovao savjete za zavođenje. Kupovao sam cijeli pogled na svijet“, rekao je Bloodworth. Kao odgovor na taj utjecaj istaknuo je važnost zajednica u kojima mladi mogu pronaći pripadnost: „Izgubljeni dječaci nisu izgubljeni zauvijek. Oni čekaju da izgradimo svijet u kojem mogu u potpunosti sudjelovati.“

Gerard Baker otvorio je pitanje koje za medije postaje sve važnije: kako zadržati povjerenje publike dok umjetna inteligencija mijenja način na koji nastaju i šire se informacije? Bivši glavni urednik i današnji Editor at Large The Wall Street Journala istaknuo je da AI može obraditi goleme količine podataka, ali ne može zamijeniti novinara koji otkriva ono što još nije javno. U medijskom prostoru u kojem je publika sve podijeljenija, upravo istraživanje i provjera činjenica daju novinarstvu njegovu vrijednost.

Od pitanja komu vjerujemo, Weekend je otvorio i pitanje kako dolazimo do novih ideja. „U svijetu koji se brzo mijenja, kreativnost je kraljica ili kralj“, poručio je Fredrik Härén, međunarodni predavač o kreativnosti i jedan od glavnih govornika Weekenda.19. No, upozorio je, kompanije ne mogu od svojih ljudi tražiti inovacije, a istodobno kažnjavati svaki pokušaj koji ne uspije. Za kreativnost nisu dovoljne dobre ideje; ljudima treba prostor da ih iskušaju, promjene i ponekad pogriješe. Svoju je misao zaokružio pričom o fotografu koji je svakoga jutra tražio drukčiji pogled na isti izlazak sunca: „Ako sunce svakoga jutra može izaći na nov način, onda mogu i ja.“

Tko oblikuje javni govor: političari, mediji ili klikovi?

Na panelu „Trumpovi svuda oko nas“ razgovaralo se o tome kako politička retorika i društvene mreže mijenjaju rad medija. Slobodan Georgiev, direktor vijesti TV Nove u Srbiji, upozorio je da iskustvo koje drugi tek prepoznaju ondje traje već godinama: „Dolazim iz budućnosti. Ovo što sada vidim s novinarima i Trumpom mi živimo već 14-15 godina. Mogu reći i kako će završiti.“ Zoran Šprajc, televizijski urednik i voditelj, dio je odgovornosti pripisao samim medijima: „Mediji također sudjeluju u tom trumpizmu. Mene je sram kakve sve glupe naslove i vijesti mediji donose, ali razumijem da to rade kako bi mogli preživjeti. Sve se vrti oko klikova i lajkova, jer to donosi rezultat.“

Milena Radulović: „Izgubila sam mladost, ali dobila sam slobodu“

Jedan od najsnažnijih razgovora Weekenda.19 donijela je Milena Radulović. Govorila je o međunarodnoj glumačkoj karijeri, položaju žena u filmskoj industriji i važnosti povjerenja i podrške u radu. Osvrnula se i na dugogodišnju borbu koja joj je mnogo toga oduzela, ali joj je, kako je rekla, donijela slobodu i samopoštovanje: „Izgubila sam mladost, ali dobila sam slobodu.“

Od prvih radijskih hitova do svadbenog buketa

Radio je na Weekendu obilježio svoje prvo stoljeće razgovorom o tome kako prihvatiti digitalnu budućnost, a sačuvati bliskost sa slušateljima. Pjevačica Neda Ukraden prisjetila se trenutka kada je prvi put čula svoju pjesmu na radiju, a onda je pred okupljenom publikom u dvorani zapjevala „Zora je“. „Za mene i ljude koji žive od muzike, radio je život. Neka se promijeni sve što se treba promijeniti, samo neka radio nikad ne izgubi dušu“, poručila je.

Nakon radijskih uspomena, Weekend je dobio i svadbu. O filmu „Svadba“, koji je u Hrvatskoj i zemljama u okruženju pogledalo 2,4 milijuna ljudi, govorili su redatelj Igor Šeregi, producent Ivan Kelava te glumci Rene Bitorajac i Anđelka Stević Žugić. Put do publike trajao je gotovo desetljeće. „Za film smo se borili gotovo 10 godina, odbijeni smo na četrnaest natječaja, čak je bilo i usporedbe da je hrvatska komedija kao švedski burek. No, znali smo što radimo i odustajanje nije bila opcija“, rekao je Kelava. Za kraj je filmska svadba izašla iz okvira razgovora: poletio je svadbeni buket i Weekend je dobio pravu feštu.

Vidimo se na dvadesetom Weekendu

Weekend.19 zatvorio je svoje rekordno izdanje, ali razgovori i poznanstva započeti u Rovinju nastavljaju se i nakon posljednjeg panela. Sljedeće godine festival slavi jubilarno 20. izdanje.