Primjećujete nepravilno držanje kod djeteta? U Solinu besplatno predavanje o zdravlju kralježnice

Nepravilno držanje kod djece problem je koji roditelji nerijetko primijete tek kada postane izraženije. Kako prepoznati prve znakove poremećaja, koliko je važna pravilna postura te kakav utjecaj može imati školska torba, neke su od tema predavanja koje će se održati u Solinu.

Gradska knjižnica Solin organizira predavanje „Postura i poremećaji kralježnice“, koje će se održati u četvrtak, 2. listopada, u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin.

Pod motom „Zdrava kralježnica – bolja budućnost“, posjetitelji će moći doznati što podrazumijevamo pod pravilnom posturom, koji se poremećaji kralježnice mogu pojaviti kod djece te na koje znakove roditelji trebaju obratiti pozornost.

Bit će riječi i o pitanju koje muči brojne roditelje školaraca – može li školska torba utjecati na poremećaje držanja – kao i o tome što se može poduzeti kako bi se sačuvalo zdravlje dječje kralježnice.

Predavanje će održati Anita Papić, univ. mag. fizioterapije, a nakon stručnog izlaganja roditelji će dobiti konkretne smjernice i odgovore na pitanja vezana uz pravilno držanje i zdravlje kralježnice.

Ulaz na predavanje je slobodan.