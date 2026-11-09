Primjećujete li nešto novo u srcu Splita? U Marmontovoj se dogodila promjena koja nije promaknula prolaznicima

Jedna od najpoznatijih splitskih šetnica dobila je novo stablo. Djelatnici Parkova i nasada Split posadili su novu murvu u Marmontovoj ulici, na mjestu ranije uklonjenog osušenog stabla.

Vijest su objavili iz gradske tvrtke Parkovi i nasadi Split, uz fotografije radova i novoposađenog stabla.

- Marmontova, glavna splitska šetnica s pogledom na more, od jutros je bogatija za novu murvu koju smo posadili na mjesto uklonjenog osušenog stabla - poručili su iz Parkova i nasada.

Nova murva za buduće generacije

Iz gradske tvrtke ističu kako murve imaju posebno mjesto u tradiciji i mediteranskom identitetu Splita.

- Dio naše tradicije i mediteranskog identiteta, murve će ovdje rasti i stvarati hlad za generacije koje dolaze - naveli su.

Iako će trebati vremena da mlada murva razvije krošnju i pruži hlad prolaznicima, iz Parkova i nasada poručuju kako je riječ o ulaganju u zeleniju budućnost jedne od najprepoznatljivijih splitskih ulica.