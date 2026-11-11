Prilika za Splićane! Gradska tvrtka prodaje sedam automobila, pogledajte što se nudi

Split parking objavio je javni poziv za prodaju sedam rabljenih službenih automobila. Zainteresirani građani i potencijalni kupci imaju priliku dostaviti ponude za vozila marki Renault, Volkswagen i Škoda, a rok za prijavu istječe 30. studenoga 2026. godine.

Gradska tvrtka Split parking pokrenula je postupak prodaje sedam rabljenih službenih vozila putem javnog poziva za prikupljanje ponuda.

U ponudi su automobili triju poznatih proizvođača – Renaulta, Volkswagena i Škode, a zainteresirani kupci mogu se natjecati za kupnju jednog ili više ponuđenih vozila.

Ponude se zaprimaju do kraja studenoga

Svi zainteresirani trebaju obratiti pozornost na rok za dostavu ponuda, koji je određen za 30. studenoga 2026. godine.

Detaljne informacije o pojedinim vozilima, njihovim početnim cijenama, uvjetima prodaje te načinu dostave ponuda dostupne su u službenoj dokumentaciji javnog poziva.

Gdje pronaći sve informacije?

Iz Split parkinga pozivaju zainteresirane kupce da prouče uvjete natječaja i pripreme potrebnu dokumentaciju.

Sve pojedinosti mogu se pronaći na službenim stranicama tvrtke, putem poveznice:

Javni poziv za prodaju službenih rabljenih automobila – Split parking

Kupci koji žele sudjelovati u postupku trebaju dostaviti svoje ponude u skladu s uvjetima navedenima u javnom pozivu.