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"Prilično snažno podrhtavanje": Potres magnitude preko 4 zatresao dio Italije

Građani prijavili snažno podrhtavanje

Stanovnike talijanske regije Toskane uznemirilo je podrhtavanje tla nakon što je zabilježen potres magnitude 4,3.

Prema dostupnim podacima, potres je pogodio šire područje Toskane, a osjetio se u više gradova, među kojima su Pisa, Livorno i Firenca. Brojni građani prijavili su kako su osjetili kratko podrhtavanje tla.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju i provjeravaju moguće posljedice potresa.

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