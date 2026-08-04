"Prilično snažno podrhtavanje": Potres magnitude preko 4 zatresao dio Italije

Stanovnike talijanske regije Toskane uznemirilo je podrhtavanje tla nakon što je zabilježen potres magnitude 4,3.

Prema dostupnim podacima, potres je pogodio šire područje Toskane, a osjetio se u više gradova, među kojima su Pisa, Livorno i Firenca. Brojni građani prijavili su kako su osjetili kratko podrhtavanje tla.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima niti o većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe prate situaciju i provjeravaju moguće posljedice potresa.