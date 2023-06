PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA Uspješni primjeri s Jadrana

U sklopu ceremonije dodjele nagrada A3 - Adriatic Adaptation Award predstavljeni su primjeri učinkovitih rješenja prilagodbe klimatskim promjenama koja ne samo da su moguća nego već i postoje. Od Riminija do Cervie, prolazeći kroz Istru i Dalmaciju, predstavljeni su primjeri dobrih praksi i alati koji se primjenjuju za dobrobit lokalnih zajednica. Dodjela nagrade održala se u sklopu završne konferencije projekta CREATE - "Climate REsponses for the AdriaTic region".

Postoje urbana područja uz prometnice projektirana da filtriraju kišnicu koju apsorbira tlo, umjesto da se ispušta u kanalizaciju. Kao rezultat toga, kada padnu velike količine oborina, urbani krajolik je spreman nositi se s vodom ispod razine tla, umanjujući potencijalnu štetu za ljude, infrastrukturu i prirodu. Zatim, tu su i urbana obalna područja prilagođena za obranu grada od porasta razine mora uz zadržavanje funkcionalnosti i arhitektonskih kvaliteta.

Ne treba ići daleko da bi se pronašla ova i slična rješenja i uvidjelo na koji način funkcioniraju. Primjeri dobrih praksi su na jadranskim obalama Italije i Hrvatske, a objedinjeni su kroz projekt CREATE - "Climate REsponses for the AdriaTic region". Predstavljene su najbolje prakse i iskustva s ciljem da budu dostupna lokalnim upravama, tvrtkama, građanima i posluže im kao motivacija za izradu vlastitih rješenja prilagodbe klimatskim promjenama.

Glavna nagrada Adriatic Adaptation Award dodijeljena je Puli za dizajn i implementaciju kišnih vrtova, odnosno sustava prirodne infiltracije koji štite od poplava korištenjem prirodnih struktura poput vrtova. Konkretan primjer je Trg kralja Tomislava. Prije samo nekoliko godina ovo središte gradskog života je bilo parkiralište sklono poplavama pri svakoj većoj kiši. Danas je prostor organiziran na različitim razinama i prilagođen mjestima okupljanja i šetnji.

- Novi koncept odvodnje analiziranog područja Pule, u skladu sa suvremenim svjetskim trendovima, radikalno je promijenio postojeći pristup. Oborinske vode nastoje se zadržati i, u što većim količinama, pročišćavati na mjestu na kojem nastaju u slivu. Povrh svega, težili smo minimiziranju količine oborinskih voda zadržavajući ih na zelenim površinama (slobodna razina vode na zelenim površinama i/ili podzemno zadržavanje) te nakon pročišćavanja dalje infiltrirajući u teren. To smo postigli primjenom NBS (Nature Based Solutions) sustava odvodnje oborinskih voda. – pojasnila je Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom grada Pule pri preuzimanju nagrade.

Dodala je i kako su NBS sustavi odvodnje odabrani zbog prilagodbe klimatskim promjenama, višestrukog financijskog i ekonomskog utjecaja te društveno prihvatljivih rješenja u skladu sa zaštitom okoliša i povećanjem bioraznolikosti.

Uz primjer Pule, stručna komisija projekta CREATE analizirala je mnoge projekte u tri kategorije. Među nominiranima bila je regija Emilia Romagna i njezina provedba Strategije integralnog upravljanja za zaštitu i prilagodbu obale klimatskim promjenama (GIDAC). Ostali projekti koje je CREATE istaknuo bili su Etnološki park "Anton Plašimuha" u Općini Lovran u Istri, te grad Rimini i njegov Morski park. Etnološki park kroz obnovu suhozida, ali i poljoprivrede, ovčarstva i turizma djeluje na jačanje sigurnosti područja parka od odrona i požara. U Riminiu je na području novog parka nazvanog Morski park odlučeno da se obala podigne i do nadmorske visine 285 cm kako bi se riješio niz problema povezanih s porastom razine mora. U isto vrijeme, taj je zahvat dio mnogo složenijeg projekta koji rješava probleme s oborinskom vodom.

- CREATE je analizirao ono što su već proizveli prethodni projekti financirani od strane Interreg programa Italija-Hrvatska i odabrao najkorisnija iskustva, alate i prakse za podršku lokalnoj prilagodbi klimatskim promjenama, objasnila je Margaretha Breil, znanstvenica CMCC-a i koordinatorica projekta.

Pojasnila je kako po završetku projekata mnogi rezultati i alati se dalje ne razvijaju jer uglavnom nema sredstava za nastavak rada i zato je cilj projekta CREATE isticati dosadašnje rezultate i učiniti ih dostupnima društvu.

- Još jedna vrijednost CREATE-a za prilagodbu klimatskim promjenama leži u promoviranju uspješnih praksi obalnog planiranja identificiranim u Emilia Romagni i Splitsko-dalmatinskoj županiji, rekla je Daria Povh Škugor iz PAP/RAC-a (Priority Actions Programme / Regional Activity Centre). Ovi obalni planovi utemeljeni su na Protokolu o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja – jedinom nadnacionalnom pravnom dokumentu za obale u svijetu. Dva obalna plana pokazuju mudriji pristup otpornijoj i održivijoj budućnosti naših obala. Obalna područja su među najugroženijim područjima od utjecaja klimatskih promjena, posebice se to odnosi na obale Sredozemlja. Ova dva primjera, kao i druge identificirane dobre prakse u dvije zemlje od strane CREATE-a, PAP/RAC će nastaviti promovirati diljem svih mediteranskih obala, budući da je PAP/RAC UNEP-ov Mediteranski centar za upravljanje obalom.” – rekla je Povh Škugor.

CREATE - Climate REsponses for the AdriaTic region je projekt financiran u okviru Prekograničnog programa Italija-Hrvatska u okviru Osi 2 - Sigurnost i otpornost, kojim koordinira CMCC - Zaklada Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene, uz sudjelovanje talijanskih i hrvatskih partnera: Energetski institut Hrvoje Požar, IUAV - Sveučilišni institut za arhitekturu u Veneciji, CNR – Talijanski nacionalni istraživački centar, Regija Abruzzo, PAP/RAC, IOR - Institut za oceanografiju i ribarstvo i Splitsko-dalmatinska županija.