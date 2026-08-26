Prikupljeno više od milijun eura, pomoć ide i stradalima u Omišu. Lerotić: "Kada se svi udružimo..."

Humanitarac Bruno Lerotić, koji već godinama putem društvenih mreža okuplja velik broj ljudi oko humanitarnih akcija, s projektom „Dan 1 €“ ponovno je pokazao koliko veliku snagu može imati naizgled mala pojedinačna donacija.

Kako piše Net.hr, prvo izdanje akcije završilo je s više od 500.000 eura, dok je u drugom prikupljeno čak više od milijun eura.

Pomoć je namijenjena različitim humanitarnim projektima, među kojima su obnova domova dviju djevojčica s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji te financiranje terapija za tridesetak djece. Akcija je proširena i na osobe pogođene tragedijom u Omišu i okolici, kojima će također biti usmjeren dio prikupljenih sredstava.

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Sve je počelo idejom o samo jednom euru

Lerotić je za Net.hr objasnio da u suradnji s udrugom Chef kuha doma svakog mjeseca pomažu otprilike stotinu obitelji koje se suočavaju s posebno teškim zdravstvenim ili socijalnim okolnostima.

Ideja za „Dan 1 €“ nije, međutim, nastala kao veliki unaprijed osmišljeni projekt. Lerotiću se javila mlada žena s prijedlogom da pokušaju pokazati koliko se može napraviti kada velik broj ljudi izdvoji samo jedan euro. Nakon razgovora s ljudima iz udruge zaključili su da je ideja provediva i krenuli u njezinu realizaciju.

Lerotić pritom naglašava da „Dan 1 €“ ne smatra klasičnom humanitarnom akcijom, nego pozivom građanima da podrže rad udruge i konkretne slučajeve kojima pomažu. Već prije prvog poziva, kaže, reakcije na društvenim mrežama pokazivale su da postoji velik broj ljudi spremnih uključiti se.

Od 500 tisuća do više od milijun eura

Rezultat prvog izdanja već je bio izniman – prikupljeno je više od pola milijuna eura. Drugo izdanje otišlo je još mnogo dalje i premašilo milijun eura.

Lerotić kaže da nakon svega najviše osjeća ponos jer se ideja korištenja društvenih mreža za pomoć jednom čovjeku razvila u mogućnost pomaganja znatno većem broju ljudi. U cijelu priču uključen je i Tim nenormalni, s kojim je ostvario ove humanitarne rezultate.

Velik odaziv ne vidi se samo kroz novčane donacije. Lerotić navodi primjere opremanja školaraca, prikupljanja blagdanskih poklona i opremanja kuća, kada se za pomoć bez ikakvih novčanih uplata odazovu deseci tisuća ljudi.

Pomoć sada stiže i prema Omišu

Za Dalmaciju je posebno značajno što će dio pomoći iz novog humanitarnog poziva biti usmjeren i prema ljudima pogođenima tragedijom na području Omiša i okolice.

Upravo je zajedništvo, smatra Lerotić, razlog zbog kojeg jedan euro prestaje biti beznačajan kada istu stvar napravi velik broj ljudi.

– Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini – poručio je Lerotić za Net.hr.

Priča o „Danu 1 €“ tako je od jednostavne ideje o simboličnoj pojedinačnoj donaciji prerasla u humanitarnu priču vrijednu više od milijun eura, a krug ljudi kojima se pomaže sada uključuje i stradale na omiškom području.