Prika pruža podršku mladima na opožarenom području

Za mlade s omiškog područja pogođenog požarom, Info zona je u suradnji sa Savjetom mladih Splitsko-dalmatinske županije osigurala dodatne resurse za provedbu programa Prika i pružanje besplatne podrške.

- Nakon ovakvog događaja sasvim je razumljivo osjećati strah, stres, nesigurnost ili druge neugodne emocije. Ne moraš imati "veliki problem" niti znati što točno želiš reći - dovoljno je da osjećaš da bi ti razgovor s nekim mogao pomoći. Kroz Priku mladima nudimo sigurno i lako dostupno mjesto gdje mogu zastati, razgovarati i dobiti podršku - poručuje Lara Zubanović iz Info zone.

U sklopu programa dostupni su besplatni individualni razgovori uživo i online, koje vode educirani volonteri i volonterke iz područja psihologije i psihoterapije. Program nije psihoterapija niti zamjenjuje stručnu zdravstvenu ili socijalnu uslugu.

Za individualni razgovor potrebno je ispuniti prijavnicu na infozona.hr/prika.

Program je besplatan i namijenjen mladima od 18 do 35 godina. Provodi se u okviru projekta "Reci Priki što te muči!", koji se financira sredstvima Europske unije putem programa Europske snage solidarnosti, uz dodatnu podršku Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.