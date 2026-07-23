Prijetnje u kafiću u Primoštenu: Dvoje završilo u pritvoru, treći pred sudom

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom, 40-godišnjakinjom i 45-godišnjakom zbog incidenta koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Primoštenu.

Prijetnje izazvale strah za život

Prema rezultatima policijskog istraživanja, 31-godišnjak i 40-godišnjakinja su u utorak, 21. srpnja, u jutarnjim satima prijetili 46-godišnjaku. Policija navodi kako su izrečene prijetnje kod oštećenog izazvale strah i bojazan za vlastiti život, zbog čega se osumnjičene tereti za kazneno djelo prijetnje. Za vrijeme incidenta 45-godišnjak je vikom i galamom narušavao javni red i mir.

Dvoje predano pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 31-godišnjak i 40-godišnjakinja predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Protiv 45-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.