Prijetio ženi putem e-maila, a onda je policija upala u kuću: Pronašli streljivo, eksploziv i drogu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za prijetnje ženskoj osobi, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Tijekom pretrage njegove kuće na području Peščenice policijski službenici pronašli su i oduzeli veću količinu streljiva, eksplozivnu tvar, tisuće tableta koje sadrže metadon te kokain.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, 51-godišnjak se sumnjiči da je 8. listopada 2026. godine na službenu adresu elektroničke pošte jedne žene poslao poruku prijetećeg sadržaja, s namjerom da je uznemiri i izazove kod nje osjećaj straha.

Poruka je kod žene izazvala strah za vlastiti život i živote članova njezine obitelji.

Policija sumnja i da je muškarac ranije slao prijeteće poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko državnih upravnih organizacija.

U kući skrivao drogu namijenjenu preprodaji

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je došla do sumnje da je 51-godišnjak na zasad neutvrđen način nabavljao veće količine droge metadon radi daljnje preprodaje.

Drogu je, kako se sumnja, skrivao, vagao i prepakiravao u kući kojom se koristio na području zagrebačke Peščenice, nakon čega ju je preprodavao.

Osim toga, sumnjiči ga se da je neovlašteno nabavio i u istoj kući skrivao streljivo i eksplozivna sredstva čija je nabava građanima zabranjena.

Policija pronašla streljivo, eksploziv i velike količine tableta

U četvrtak, 15. listopada, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke na temelju naloga pretražili su kuću na području Peščenice u kojoj osumnjičeni stanuje.

Tijekom pretrage pronašli su i oduzeli metalnu kutiju s različitim vrstama streljiva, uključujući streljivo s eksplozivnim, zapaljivim i pancirnim projektilima, kao i dodatnih 35 komada raznog streljiva.

Pronađeno je i devet markirača M69 za vježbovnu tromblonsku minu M66, jedan projektil vježbovnog metka M70 za ručni bacač M57 te staklenka s ukupno 244 grama crnog baruta.

Osim streljiva i eksplozivne tvari, policija je zaplijenila i velike količine tableta Heptanon od 5 mg.

Riječ je o 212 kutija s po 20 tableta, 180 blistera s po 10 tableta, dodatnih devet blistera te PVC kutiji s još 13 tableta Heptanona.

Pronađena su i dva zasebna nalaza kokaina, jedan mase 1,89 grama i drugi mase 1,10 grama, kao i digitalna vaga.

Osumnjičenik predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 51-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija ga sumnjiči za kaznena djela prijetnje, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Policija podsjeća na akciju 'Manje oružja, manje tragedija'

Iz Policijske uprave zagrebačke ovom prilikom podsjećaju građane da je i dalje u tijeku akcija „Manje oružja, manje tragedija”, kojom se potiče dragovoljna predaja ilegalnog oružja.

Prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, oružje se može dragovoljno predati u bilo kojem trenutku, a protiv osobe koja ga prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene zakonskih policijskih ovlasti neće se pokretati kazneni ni prekršajni postupak zbog takve predaje.

Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova provodi se od 2007. godine s ciljem smanjenja količine ilegalnog oružja i sprječavanja tragedija koje mogu nastati njegovom uporabom.