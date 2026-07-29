Prijetio ženi i djeci, dobio uvjetnu. "U ratu mi je na čelu bilo slovo U"

Općinski sud u Rijeci proglasio je krivim muškarca zbog dvaju kaznenih djela prijetnje supruzi i djeci te ga osudio na 10 mjeseci zatvora. Izrečena mu je uvjetna osuda pa se kazna neće izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Prema nepravomoćnoj presudi, muškarac je supruzi više puta ozbiljno prijetio da će ubiti nju, osobu za koju je sumnjao da je s njom u vezi, djecu i sebe. Sud je utvrdio da su prijetnje kod žene izazvale strah za vlastiti život i živote djece, piše Index.

Prijetio joj nakon što ga je odbila

Sud je utvrdio da je muškarac krajem prosinca prošle godine supruzi prišao s leđa dok je obavljala kućanske poslove, uhvatio je oko struka i tražio da ga poljubi.

Kada ga je odbila, zaprijetio joj je da će ubiti nju, osobu s kojom bi eventualno bila u vezi, djecu i sebe.

Nekoliko dana kasnije ponovno joj je prišao, počeo je hvatati oko struka, a nakon što ga je odbila, opet joj je prijetio. U jednom trenutku pokušao joj je oduzeti nož koji je držala u ruci te rekao da će si odrezati prst kako bi joj pokazao da ozbiljno misli.

Kršio mjere opreza i nastavio prijetiti

Nakon prvih prijetnji muškarcu su određene mjere opreza, među kojima su bile zabrana približavanja supruzi, zabrana uspostavljanja ili održavanja kontakta s njom te udaljenje iz doma.

Sud je utvrdio da je unatoč tome ponovno dolazio u stan u kojem je žena boravila. Kada ga je zamolila da izađe, rekao joj je da će biti kako on kaže, da će sve "završiti s krvlju" i da će kuću "dignuti u zrak".

Dan kasnije ponovno je došao i nastavio prijetiti. Govorio je da je bio u ratu, da mu "nije problem napraviti što želi" i da će dignuti kuću u zrak. Dodao je da je njemu "dok je bio u ratu na čelu bilo slovo U".

Kasnije joj je posredno poručio da će je ubiti ako ima drugog muškarca.

Sud povjerovao iskazu žene

Muškarac se na sudu nije smatrao krivim. Rekao je da mu je žao, da nikada nije udario suprugu ni djecu te da su njegove riječi izvučene iz konteksta. Naveo je i da nije znao što govori.

Sud takvu obranu nije prihvatio.

U presudi se navodi da je žena iskazivala jasno, detaljno i dosljedno te da je njezin iskaz potvrđen drugim dokazima.

Sud je utvrdio i da je muškarac u vrijeme dijela događaja bio pod utjecajem alkohola, ali je zaključio da to ne isključuje njegovu odgovornost.

Osuđen na 10 mjeseci zatvora uvjetno

Za svako od dvaju kaznenih djela prijetnje sud mu je utvrdio kaznu od osam mjeseci zatvora, a potom ga osudio na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci zatvora.

Kazna se neće izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Sud mu je kao olakotne okolnosti uzeo raniju neosuđivanost, osobne i imovinske prilike te izraženo žaljenje. Otegotnim je ocijenio upornost, višekratne prijetnje, činjenicu da su prijetnje bile usmjerene i prema djeci te to što je nastavio prijetiti unatoč izrečenim mjerama opreza.