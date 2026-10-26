Prijetio trojici novinara na društvenoj mreži: Zbog jedne objave 70-godišnjak završio u policijskim rukama

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči da je putem društvene mreže prijetio trojici novinara zbog njihova profesionalnog rada. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, sporni događaj zbio se 18. listopada 2026. godine, kada je osumnjičeni na društvenoj mreži, ispod objave kolaža s fotografijama trojice novinara, napisao komentar prijetećeg sadržaja.

Prijetnje povezane s novinarskim radom

Policija sumnja da je muškarac komentar objavio s namjerom zastrašivanja i uznemiravanja novinara zbog posla kojim se bave.

Kako navode iz policije, sadržaj komentara i okolnosti njegove objave kod oštećenih su izazvali uznemirenost i strah za vlastiti život.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 70-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija: Prijetnje novinarima shvaćamo ozbiljno

Iz Ministarstva unutarnjih poslova podsjećaju kako policija i Hrvatsko novinarsko društvo surađuju temeljem posebnog Protokola o postupanju policije u slučajevima kaznenih djela počinjenih na štetu novinara.

Naglašavaju da se sve prijetnje i napadi povezani s obavljanjem novinarskog posla shvaćaju ozbiljno te da policija poduzima potrebne mjere kako bi zaštitila oštećene i procesuirala osumnjičene počinit