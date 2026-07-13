Prijetio splitskom dogradonačelniku Bojanu da će ga premlatit, udario ga šakom, osuđen na uvjetnu kaznu zatvora!

Na sedam mjeseci zatvora, uvjetno uz rok kušnje od četiri godine, osuđen je 28-godišnjak koji je udario Bojana Ivoševića te mu zaprijetio premlaćivanjem!

Sve se događalo prije četiri godine, kad je Ivošević bio dogradonačelnik Splita, makar cijeli incident nije vezan uz njegov posao pa tako ni Dino Ž. nije optužen za teži oblik prijetnje...

Do incidenta je došlo 3. rujna oko 16 sati na Kruščevića gumnu, gdje obojica stanuju. Ivošević je naime prema vlastitom priznanju reagirao na viku, na nasilje mladića prema nevjenčanoj supruzi (makar za takav izgred nije pokrenut postupak) u prizemnom stanu. Viknuo je prema susjedu 'prestani se derat', što je iznerviralo mladića koji je izletio iz stana kroz prozor, stoji u presudi, te dotrčao do zamjenika gradonačelnika i udario ga šakom po glavi, kod uha, što je prošlo bez ozljeda kako se kasnije utvrdilo. Ivošević mu je rekao da će zvati policiju, na što je Dino Ž. povikao 'ne mišaj mi se u život, slobodno zovi policiju, imam policiju u malom prstu!'.

Nastavio je prijetiti govoreći 'znam tko si ti i šta radiš, nać ću te prije ili posli, nećeš znat odakle sam doša, premlatit ću te!'

Optuženi je inače sve priznao pred splitskim Općinskim sudom, što je cijenjeno kao olakotna okolnost, kao i činjenica da nema sličnih kaznenih postupaka, da je otac maloljetnog djeteta i da je prošlo već dosta vremena pa mu je sudac dao uvjetnu kaznu zatvora.

