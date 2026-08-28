Prijetio policajcu i javno poticao na mržnju: Protiv 71-godišnjaka podnesena kaznena prijava, nije dostupan hrvatskom pravosuđu

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjim državljaninom Srbije i Australije zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje, javnog poticanja na nasilje i mržnju te povrede ugleda Republike Hrvatske.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičeni tijekom kolovoza 2026. godine, sudjelujući u televizijskoj emisiji na području Republike Srbije, uputio ozbiljne prijetnje policijskom službeniku PU šibensko-kninske u vezi s obavljanjem njegove službene dužnosti.

Također je utvrđena sumnja da je, koristeći medijski prostor, javno poticao na mržnju i nasilje prema hrvatskim institucijama, pravosudnom dužnosniku i policijskom službeniku PU šibensko-kninske te da je javno izvrgnuo ruglu, preziru i grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku.

Protiv osumnjičenog 71-godišnjaka, koji nije dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.