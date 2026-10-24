Prijeti mu kraj karijere: Velika nogometna zvijezda pod sumnjom zbog dopinga

Prema navodima brazilskih medija, nekadašnji talijanski reprezentativac Jorginho navodno je pao na dopinškoj kontroli. Ovu je informaciju prvi plasirao novinar Thiago Asmar neposredno pred uzvratni susret polufinala Copa Libertadores, u kojem je njegov Flamengo nakon izvođenja jedanaesteraca eliminiran od argentinskog Estudiantesa.

Nakon što su oba polufinalna ogleda okončana bez pogodaka (0-0), Estudiantes je na Maracani slavio u raspucavanju s 3-2. Tom prilikom Fernando Muslera zaustavio je udarce s bijele točke trojici domaćih igrača; uz Lucasa Paquetu i Brunu Henriquea, neprecizan je bio upravo Jorginho, piše Telegram.

Spomenuti uzorak, kako prenose tamošnji izvori, nije prikupljen nakon polufinala, već uoči četvrtfinalnog ogleda protiv momčadi Independientea, tijekom redovitog nadzora koji provodi CONMEBOL. Zasad nije poznato o kojoj se nedozvoljenoj tvari točno radi. Testiranje B-uzorka zakazano je za utorak, 27. listopada, no iz Flamenga ističu kako nisu zaprimili nikakvu službenu obavijest o pozitivnom nalazu niti raspolažu informacijama o nadolazećoj protuanalizi.

Kraj karijere za Jorginha?

Iz krovne južnoameričke konfederacije (CONMEBOL) poručili su da zbog povjerljivosti antidopinških protokola ne mogu davati nikakve potvrde ni demantije. Pokažu li se tvrdnje točnima, iskusnom veznjaku prijeti zabrana igranja u trajanju od šest mjeseci do dvije godine, ovisno o vrsti tvari i težini prekršaja. Budući da u prosincu navršava 35 godina, dulja suspenzija za njega bi gotovo sigurno značila umirovljenje.

To bi bio i golem hendikep za Flamengo, koji se nakon eliminacije s međunarodne scene bori za obranu naslova prvaka Brazila; sedam kola prije kraja vodi s bodom prednosti ispred Palmeirasa (67 naprema 66 bodova).

Takav rasplet bacio bi mrlju na impresivnu karijeru igrača rodom iz brazilske Imbitube. Jorginho je s Chelseajem, za koji je odigrao 213 susreta, osvojio Ligu prvaka i Europa ligu, dok je s reprezentacijom Italije 2021. postao europski prvak. Iste godine proglašen je najboljim nogometašem u Europi prema izboru UEFA-e te je zauzeo treće mjesto u poretku za Zlatnu loptu, iza Lionela Messija i Roberta Lewandowskog.

Početkom 2023. preselio se u Arsenal, da bi u ljeto 2025. stigao u Flamengo.