Prijeti li Splitu veliki sportski fijasko? Država predvidjela 2,5 milijuna eura, a za Europske sveučilišne igre tražilo se gotovo dvostruko više

Split bi 2028. godine trebao postati domaćin jednog od najvećih međunarodnih studentskih sportskih događaja u Europi, no pripreme za Europske sveučilišne igre suočene su s ozbiljnim problemima. Iako država najavljuje velika ulaganja u sportsku infrastrukturu, financiranje same organizacije natjecanja još nije usuglašeno između nadležnih institucija i organizatora.

Prema informacijama koje je 27. listopada objavio tportal, Hrvatski akademski sportski savez (HASS) još je u lipnju privremeno obustavio pripremne aktivnosti zbog nedostatka financijskih jamstava. Predstavnici saveza prethodno su više puta upozoravali Ministarstvo turizma i sporta na potrebu zatvaranja financijske konstrukcije, no dogovor o potrebnom iznosu nije postignut.

Država planira 2,5 milijuna eura, organizatori upozoravaju da to nije dovoljno

Ministarstvo turizma i sporta, na čijem je čelu Tonči Glavina, u odgovoru tportalu potvrdilo je da su u državnom proračunu i projekcijama do 2028. godine za organizacijski dio Europskih sveučilišnih igara predviđena ukupno 2,5 milijuna eura.

Od tog iznosa za 2026. godinu osigurano je 200.000 eura, dok je za 2027. planiran milijun eura, a za 2028. dodatnih 1,3 milijuna eura. Sredstva su predviđena u sklopu proračunske aktivnosti koja obuhvaća ulaganja u sportsku infrastrukturu i organizaciju natjecanja.

Međutim, prema informacijama koje je objavio tportal, tijekom ranijih razgovora o financiranju spominjao se iznos od približno 4,6 milijuna eura državnog sudjelovanja u organizaciji, raspoređen tijekom tri godine. Razlika u odnosu na trenutačno planirana sredstva iznosi oko 2,1 milijun eura.

U Ministarstvu ističu da su organizatori upoznati s planiranim iznosima, ali ostavljaju mogućnost određenih promjena. Istodobno je država već izdvojila milijun eura za troškove kandidature i organizacijskih prava.

Predsjednik HASS-a upozorio na ozbiljan problem

O problemima s financiranjem govorio je i Nikola Vincetić, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza, koji je za tportal potvrdio da najavljeni iznos ne odgovara ranijim financijskim projekcijama.

Prema njegovu objašnjenju, državni udio u organizacijskim troškovima bio je predviđen na približno 30 posto, a za razliku između planiranih i potrebnih sredstava trenutačno ne postoji alternativni izvor financiranja. Savez zato ne može nastaviti s preuzimanjem novih organizacijskih obveza dok se ne riješi pitanje financijske konstrukcije.

Dodatni je problem činjenica da se organizacija ovako velikog međunarodnog natjecanja ne može pripremiti u kratkom roku. Potrebno je unaprijed ugovoriti smještaj, prijevoz, sportska borilišta, tehničku opremu, zdravstvenu zaštitu i sigurnosne službe, a sve to zahtijeva pravodobno planiranje i financijske obveze.

Europska federacija traži jamstva, otvorilo se i pitanje domaćinstva

Europske sveučilišne igre organiziraju se pod okriljem Europske sveučilišne sportske asocijacije (EUSA), koja postavlja organizacijske standarde i nadzire pripreme gradova domaćina. Prema informacijama koje je tportalu iznio predsjednik HASS-a, federacija je još u travnju zatražila dokaz o financiranju projekta iz javnih izvora.

Vincetić je upozorio i da je turski sveučilišni sportski savez, koji se natjecao za domaćinstvo, doveo u pitanje valjanost splitske kandidature zbog nedostatka odgovarajućeg državnog financijskog jamstva.

To, međutim, ne znači da je Split izgubio domaćinstvo. EUSA i dalje na svojim službenim stranicama navodi Split kao domaćina devetog izdanja Europskih sveučilišnih igara 2028. godine. Ipak, upozorenja pokazuju da financijska neizvjesnost predstavlja stvaran organizacijski rizik.

U sportsku infrastrukturu ulažu se milijuni, ali to ne rješava sve probleme

Posebno je zanimljivo što država istodobno planira znatna ulaganja u splitske sportske objekte. U programu javnih potreba u sportu za 2026. godinu za ulaganja u sportsku infrastrukturu povezanu s Europskim sveučilišnim igrama predviđeno je 19,8 milijuna eura.

Premijer Andrej Plenković tijekom ovogodišnjeg boravka u Splitu isticao je važnost infrastrukturnih priprema za Igre, uključujući uređenje sportskih objekata poput dvorane Gripe.

No izgradnja i obnova sportskih objekata nisu isto što i financiranje organizacije natjecanja. Novi ili obnovljeni sportski tereni ostaju trajna vrijednost grada, ali njihovo postojanje samo po sebi ne osigurava novac potreban za provedbu dvotjednog međunarodnog natjecanja s više tisuća sudionika.

Upravo je ta razlika trenutačno jedan od ključnih problema u pripremama za Europske sveučilišne igre.

Hoće li Split uspjeti izbjeći gubitak domaćinstva?

Split je domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara službeno dobio 20. travnja 2024. godine, na svečanosti održanoj u portugalskom Aveiru. Hrvatska je time drugi put dobila priliku organizirati veliko europsko sveučilišno natjecanje, nakon Igara održanih u Zagrebu i Rijeci 2016. godine.

Projekt je predstavljen kao prilika za međunarodnu promociju Splita, razvoj sveučilišnog sporta i modernizaciju sportske infrastrukture. Međutim, kako se približava 2028. godina, sve je važnije pitanje mogu li država, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i akademske sportske institucije usuglasiti financiranje i organizacijske obveze.