Prijeti li Prometu Split gubitak linija i višak od 150 vozača? Pitali smo ih što se događa

Hoće li splitski Promet ostati bez dijela autobusnih linija izvan administrativnog područja Grada Splita i bi li to moglo ugroziti radna mjesta njegovih vozača? Ova pitanja otvaraju se uoči završetka natječaja za županijsku mrežu autobusnih linija, a redakcija Dalmacije Danas zatražila je službeno očitovanje gradskog prijevoznika.

Prometu smo uputili pitanja o mogućem preuzimanju dijela linija od strane privatnih prijevoznika, informacijama o potencijalnom višku od čak 150 vozača te planovima tvrtke u slučaju promjena u županijskom prijevozu.

Promet: Prijavili smo se na maksimalan dopušten broj linija

Iz splitskog prijevoznika potvrdili su nam da je postupak dodjele linija trenutačno u tijeku, ali ističu da ni tvrtka ni njezin većinski vlasnik ne odlučuju o njegovu ishodu.

„U tijeku je natječaj za županijsku mrežu linija na koji utjecaj nema ni Promet ni naš većinski vlasnik Grad Split”, odgovorili su za Dalmaciju Danas.

Naglašavaju da im je cilj zadržati što šire područje poslovanja te da su se na natječaj prijavili u najvećem opsegu koji im zakon dopušta.

„Tvrtki Promet je u interesu vršiti prijevoz na što većem području te smo se prijavili na zakonski dopušten maksimalan broj linija”, navode iz tvrtke.

Što će biti sa 150 vozača?

Jedno od ključnih pitanja koje smo postavili odnosilo se na mogućnost da zbog promjena u županijskoj mreži čak 150 vozača postane višak.

Zanimalo nas je planiraju li se otkazi, preraspodjela zaposlenika ili neki drugi oblik reorganizacije.

Iz Prometa nisu izravno potvrdili ni demantirali informaciju o mogućem višku vozača, ali su naglasili da je Grad Split upoznat sa situacijom te da je očuvanje radnih mjesta zajednički interes.

„Sa svime je upoznat naš većinski vlasnik Grad Split kojemu je, kao i nama, u interesu očuvanje radničkih prava i radnih mjesta”, poručili su.

Koje bi linije Promet mogao izgubiti?

Od tvrtke smo zatražili i konkretan popis linija koje je izgubila ili bi ih mogla izgubiti te procjenu mogućih posljedica za poslovanje.

Međutim, u dostavljenom odgovoru nisu naveli nijednu konkretnu liniju niti su iznijeli procjenu mogućeg financijskog ili kadrovskog učinka natječaja.

„Više informacija moći ćemo Vam dati nakon okončanja navedenog natječaja”, zaključili su iz Prometa.