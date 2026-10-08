Prijeti li nam novi val poskupljenja? Cijene u hrvatskoj industriji snažno porasle, evo što je najviše poskupjelo

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Hrvatskoj nastavile su rasti i u rujnu 2026. godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), cijene na domaćem tržištu porasle su za čak 10 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, a najveći rast zabilježen je u sektoru energije.

U usporedbi s kolovozom ove godine, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle su za 3,1 posto. Na godišnjoj razini rast iznosi 10 posto, što pokazuje znatno povećanje troškova u pojedinim dijelovima industrije.

Promatrajući industriju u cjelini, uključujući domaće i inozemno tržište, proizvođačke cijene u rujnu bile su 2,6 posto više nego u kolovozu, odnosno 8,6 posto više nego u rujnu prošle godine.

Energija glavni pokretač poskupljenja

Najveći doprinos rastu cijena dolazi iz energetskog sektora.

Na razini ukupne industrije proizvođačke cijene energije porasle su za 28 posto u odnosu na rujan 2025. godine, dok je na domaćem tržištu godišnji rast iznosio 22,7 posto.

Posebno je izražen rast cijena energije na inozemnom tržištu, gdje je zabilježeno povećanje od čak 84,4 posto na godišnjoj razini.

Koliko energija utječe na ukupne brojke, pokazuje podatak da su proizvođačke cijene na domaćem tržištu, kada se energija isključi iz izračuna, porasle za samo 0,7 posto u odnosu na prošlu godinu.

Veliki rast cijena u rudarstvu i prerađivačkoj industriji

Prema industrijskim djelatnostima, najveći godišnji rast proizvođačkih cijena na domaćem tržištu zabilježen je u rudarstvu i vađenju, i to za čak 40,7 posto.

U prerađivačkoj industriji cijene su porasle za 10 posto, dok je u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zabilježen rast od 6,9 posto.

Na mjesečnoj razini cijene u rudarstvu i vađenju porasle su za 10 posto, a u prerađivačkoj industriji za 3,4 posto.

Što je s ostalim industrijskim proizvodima?

Osim energije, na godišnjoj razini u ukupnoj industriji porasle su cijene intermedijarnih proizvoda za 2,5 posto te trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5 posto.

Istodobno su cijene kapitalnih proizvoda blago pale, za 0,1 posto.

Na domaćem tržištu zabilježen je i pad proizvođačkih cijena trajnih proizvoda za široku potrošnju od 0,8 posto te netrajnih proizvoda za široku potrošnju od 0,4 posto.

Hoće li se rast preliti na potrošače?

Rast proizvođačkih cijena važan je gospodarski pokazatelj jer odražava promjene cijena po kojima proizvođači prodaju svoje proizvode.

Povećanje tih cijena može se s vremenskim odmakom odraziti i na maloprodajne cijene, no to ne znači da će potrošačke cijene automatski porasti za isti postotak.

Podaci za rujan pokazuju da je energija glavni razlog snažnog rasta proizvođačkih cijena, dok su poskupljenja u ostatku industrije znatno umjerenija.