Prijeteće poruke stizale su danima: Od muškarca tražio 300.000 eura, a onda je policija otkrila tko stoji iza svega

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznuda u pokušaju na štetu 38-godišnjaka.

Sumnja se da je osumnjičeni 29. listopada 2026. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, oštećenom uputio više poruka u kojima mu je ozbiljno prijetio, usmjerivši prijetnje na sigurnost njega i članova njegove obitelji. Pritom je postavio zahtjev da pripremi novčani iznos od 300.000 eura te da bude spreman slijediti daljnje upute o načinu i vremenu predaje novca. Budući da je osumnjičeni u tom trenutku skrivao svoj identitet, oštećeni nije znao tko iza prijetnji stoji.

Navedeni postupci su kod oštećenog izazvali opravdani osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za živote članova njegove obitelji, zbog čega je događaj prijavio policiji.

Ustrajući u svojoj namjeri, osumnjičeni je nastavio s protupravnim ponašanjem te je u narednih nekoliko dana oštećenom uputio više poruka prijetećeg sadržaja kako bi dodatno intenzivirao strah i potvrdio ozbiljnost svojih namjera. Kako bi prikrio svoj identitet i izbjegao otkrivanje, tijekom komunikacije je koristio različite mobilne uređaje i više različitih SIM kartica.

Unatoč pokušajima prikrivanja tragova, intenzivnim operativnim radom i poduzetim mjerama, policijski službenici su ubrzo locirali, identificirali i uhitili osumnjičenog te nad njim proveli kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.