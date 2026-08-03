PRIJETE MOĆNI KLUBOVI Ovo su mogući protivnici Hajduka u play-offu

Hajduk i Rijeka doznali su suženi krug mogućih protivnika u play-offu Konferencijske lige. Naravno, hrvatski predstavnici najprije moraju uspješno odraditi treću kvalifikacijsku rundu, a konačne parove doznat će na ždrijebu koji je na rasporedu danas od 14 sati. Ni Hajduk ni Rijeka neće imati status nositelja pa ih, u slučaju prolaska, očekuju iznimno zahtjevni suparnici.

Hajduk može na europske velikane

Hajduk će u play-offu, prođe li litavski Žalgiris, igrati protiv pobjednika jednog od sljedećih parova:

Jagiellonia – Rangers

Debrecen – Kopenhagen

PAOK – Anderlecht

Rakow – Hammarby

Ajax – Shelbourne

Bijeli će prvu utakmicu treće kvalifikacijske runde protiv Žalgirisa odigrati u četvrtak u Litvi, dok je uzvrat sedam dana poslije na Poljudu. Utakmice play-offa na rasporedu su 20. i 27. kolovoza.

Hajduk izbacio Žilinu pa ispao od Pafosa

Hajduk je europsku sezonu započeo u prvom kolu kvalifikacija za Europa ligu. Na Poljudu je svladao Žilinu rezultatom 2:0, dok je u uzvratu u Slovačkoj izgubio 2:1 i prošao dalje s ukupnih 3:2. U drugom kolu Bijeli su na svom terenu ponovno slavili s 2:0, ovoga puta protiv Pafosa. Ciparska momčad u uzvratu je nakon produžetaka pobijedila 4:0 i izbacila Hajduk ukupnim rezultatom 4:2. Splićani su tako europski put nastavili u Konferencijskoj ligi.

Rijeci prijete Monaco i Brighton

Rijeka prije play-offa mora eliminirati finski Ilves. Prva utakmica igra se u četvrtak na Rujevici, dok je uzvrat tjedan dana poslije u Tampereu. Prođu li Fince, Riječani će igrati protiv jednog od sljedećih klubova ili pobjednika navedenih parova:

Bohemians – Midtjylland

Monaco

Göteborg – Gent

Brighton

Pafos – Salzburg

Riječani dvaput svladali Derry City

Za razliku od Hajduka, Rijeka je europsku sezonu započela u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Protivnik joj je bio irski Derry City, kojeg je svladala u obje utakmice.

Riječani su na Rujevici pobijedili 1:0, a isti rezultat ostvarili su i na gostovanju. Pogodak za pobjedu u uzvratu postigao je Daniel Adu-Adjei u 14. minuti, čime je Rijeka potvrdila prolazak s ukupnih 2:0.