Prije točno 35 godina poginuo je omiški junak Neven Pavić: Život je izgubio uništavajući neprijateljsko mitraljesko gnijezdo

Prošlo je točno 35 godina od pogibije Nevena Pavića, hrvatskog branitelja iz Omiša koji je 2. studenoga 1991. godine izgubio život na dubrovačkom bojištu. Njegova pogibija dogodila se u jednom od najtežih razdoblja Domovinskog rata, dok je Dubrovnik bio izložen napadima Jugoslavenske narodne armije i srpsko-crnogorskih snaga.

Omiški branitelji bili su među onima koji su u jesen 1991. godine krenuli prema krajnjem jugu Hrvatske kako bi pomogli u obrani opkoljenog Dubrovnika.

Poginuo duboko iza neprijateljskih linija

O okolnostima Pavićeve pogibije svjedoči sačuvani novinski članak pod naslovom „Poginula dva omiška gardista“, objavljen u vrijeme ratnih događanja. U izvještaju se navodi kako je Neven Pavić, pripadnik 3. bojne 114. brigade ZNG-a, poginuo tijekom borbenog djelovanja na dubrovačkom ratištu.

Poginuo je duboko iza neprijateljskih linija prilikom uništavanja mitraljeskog gnijezda. Vijest o njegovoj pogibiji snažno je odjeknula u Omišu, čiji su brojni stanovnici već bili uključeni u obranu Hrvatske.

U istom novinskom izvještaju preneseno je da je tadašnji predsjednik Kriznog stožera Omiša Ivan Maršić primio vijest o pogibiji od zapovjednika sektora Dubrovnik Nojka Marinovića.

U razmaku od dva dana stradala dvojica omiških branitelja

Samo dva dana nakon Nevena Pavića, 4. studenoga 1991., život je izgubio i Franjo Tomasović, također hrvatski branitelj s omiškog područja. Prema tadašnjem novinskom izvještaju, Tomasović je smrtno stradao u prometnoj nesreći tijekom prijevoza vojnika na dubrovačkom području.

Vozilo se sudarilo sa šleperom, a Tomasović je preminuo od posljedica nesreće. Njegov datum stradanja, 4. studenoga 1991.

Dvije pogibije u samo nekoliko dana bile su težak udarac za omiško područje, čiji su se branitelji tada nalazili daleko od svojih domova, sudjelujući u obrani Dubrovnika.

Šesnaest Omišana položilo je živote u obrani Dubrovnika

Žrtva Nevena Pavića i Franje Tomasovića dio je šire povijesti sudjelovanja omiških branitelja na dubrovačkom ratištu. Tijekom Domovinskog rata na tom je području život izgubilo ukupno 16 hrvatskih branitelja s područja Omiša.

Njima u čast gradovi Omiš i Dubrovnik podigli su spomen-obilježje u Mokošici, gdje se svake godine održavaju komemoracije i odaje počast poginulima.

O razmjerima omiškog doprinosa obrani Dubrovnika govori i podatak da je u studenome 1991. godine na dubrovačkom ratištu sudjelovao 71 Omišanin, što je u kolovozu 2026. godine istaknuo i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Sjećanje koje ne blijedi

Trideset pet godina poslije, sačuvani novinski izvještaji i svjedočanstva iz ratnog vremena podsjećaju na pojedinačne sudbine ljudi koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države.