19.11.1991. - Početak velike promjene splitskog uličnog nazivlja

Balkanska, Beogradska, Kragujevačka, Ulica prvoboraca, Ulica Rade Končara, AVNOJ-eva, Maslešina, Ulica Ive Lole Ribara, Lenjingradska... Za starije generacije Splićana to nisu nepoznati nazivi, nego adrese na kojima su živjeli, radili, odlazili u školu ili svakodnevno prolazili. Mlađima, međutim, mnogi od tih naziva danas ne govore gotovo ništa.

A upravo je 19. studenoga 1991. godine, u jednom od najtežih razdoblja Domovinskog rata, zabilježen zahtjev koji je označio početak velike promjene splitskog uličnog nazivlja. Tog je dana splitski Krizni štab zatražio hitno preimenovanje dviju gradskih ulica.

Bio je to uvod u proces tijekom kojeg će Split dobiti čak 169 novih naziva ulica, trgova i drugih javnih površina, a dio grada promijenit će ne samo ulične ploče nego i simboličku sliku vlastite povijesti.

Što se točno dogodilo 19. studenoga 1991.?

O tom je događaju dragocjeno svjedočanstvo ostavio splitski povjesničar i publicist Frano Baras, koji je ratne dane bilježio u svojem dnevniku. Njegove zapise objavio je Hrvatski radio – Radio Split u feljtonu Splitski ratni studeni A.D. 1991.

U bilješci od 19. studenoga, u vrijeme kada su stizale dramatične vijesti iz Vukovara i drugih ratom pogođenih hrvatskih gradova, Baras je zabilježio:

„Splitski krizni štab zahtijeva da se hitno izmijene nazivi ulica Beogradske i Kragujevačke.”

Taj zahtjev nije značio da su nazivi službeno promijenjeni istog dana. Prema povijesnom pregledu objavljenom u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, prva preimenovanja provedena su od 26. studenoga 1991. godine.

Među prvim promjenama bile su četiri posebno znakovite:

Beogradska ulica → Bregovita ulica

Kragujevačka ulica → Vukasovićeva ulica

Balkanska ulica → Vukovarska ulica

Obala Jugoslavenske narodne armije → Obala kneza Branimira

Posebno je snažnu simboliku nosilo imenovanje Vukovarske ulice. Ono se dogodilo upravo u danima neposredno nakon pada Vukovara, dok je Hrvatska prolazila kroz jednu od najvećih tragedija Domovinskog rata.

Rekordno preimenovanje: u srpnju 1992. promijenjeno čak 155 naziva

Prve promjene nisu bile kraj, nego tek početak. Tijekom 1992. godine uslijedilo je veliko preuređenje splitskog adresara.

Prema povijesnom osvrtu Frane Barasa objavljenom u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Skupština općine Split 23. srpnja 1992. usvojila je preimenovanje 155 gradskih ulica, trgova i drugih javnih površina.

Kada se tomu pribroji 14 ranijih preimenovanja, počevši od studenoga 1991., dolazi se do ukupno 169 novih naziva.

Prijedloge je pripremala općinska Komisija za spomen-obilježja, imena ulica i trgova i drugih objekata, koja je održala tridesetak sjednica.

Kriteriji nisu uključivali samo zamjenu naziva povezanih s bivšom državom i socijalističkim sustavom. Među ciljevima su bili i vraćanje starih splitskih toponima, isticanje osoba iz hrvatske povijesti, kulture i znanosti te imenovanje ulica prema hrvatskim gradovima, otocima, planinama i povijesnim područjima.

Zanimljivo je da su članovi Komisije predložili i neka imena koja vijećnici nisu prihvatili. Prema Barasovu osvrtu, vijećnici su odbili desetak prijedloga te umjesto njih odmah usvojili vlastita rješenja.

VELIKI PREGLED: Kako su se splitske ulice zvale prije, a koje su nazive dobile?

Dio promjena posebno je zanimljiv jer su nekadašnje duge ulice podijeljene na više prometnica ili su njihovi dijelovi dobili različite nazive. Zato pojedini stari nazivi imaju i nekoliko nasljednika.

Donosimo opsežan pregled dokumentiranih preimenovanja iz tog razdoblja. Popis uključuje i obale, šetališta, gatove, trgove i parkove. Nije riječ o potpunom prijepisu svih 169 službenih promjena, a pojedine su površine i naknadno mijenjale naziv.

NEKADAŠNJI NAZIV NOVI NAZIV Beogradska Bregovita Kragujevačka Vukasovićeva Balkanska Vukovarska Obala JNA Obala kneza Branimira Ulica prvoboraca Ulica kralja Zvonimira Ulica Rade Končara Pojišanska, Poljička cesta i Ulica sv. Petra Starog AVNOJ-eva Dubrovačka Ulica žrtava fašizma Ulica Domovinskog rata Ulica narodnih heroja Ulica Zbora narodne garde Ulica oslobođenja Ulica slobode Ulica proleterskih brigada Ulica Bruna Bušića Ulica Prve dalmatinske proleterske brigade Vukovarska Ulica Druge dalmatinske proleterske brigade Velebitska Ulica Četvrte splitske udarne brigade Triljska Ulica Dvadesete dalmatinske divizije Osječka Ulica Dvadesete dalmatinske udarne brigade Poljička cesta Ulica splitskog odreda Ulica Hrvatske mornarice Ulica partizanskih kurira Bjelovarska Partizanska Ulica kneza Višeslava Ulica Sutjeska Velebitska i Ulica blajburških žrtava Maslešina Ulica Matice hrvatske Lenjingradska Senjska Ulica Ive Lole Ribara Zagrebačka, Poljana kneza Trpimira i Ulica sv. Petra Starog Ulica Alekse Šantića Benkovačka i Šibenska Ulica Božidara Adžije Ulica Milana Begovića Ulica Maksima Gorkog Ulica Antuna Gustava Matoša Ulica Rose Luxemburg Ulica Antuna Mihanovića Ulica Svetozara Markovića Ulica Antuna Matije Reljkovića Ulica Ružice Markotić Ulica Marina Getaldića Ulica Ognjena Price Ulica Stjepana Gunjače Ulica Omladinska Ulica Kamila Tončića Ulica Otokara Keršovanija Ulica Tonča Petrasova Paićeva Ulica Alojzija Stepinca Ulica narodnih žrtava Ulica bana Petra Berislavića Ulica Sinjskih žrtava Sinjska Ulica Mravinskih žrtava Šoltanska Ulica Trogirskih žrtava Trogirska Ulica Mosorskog odreda Put Mostina Ulica Mosećkog odreda Mosećka Ulica Mirka Buljana Vrlička Ulica Mirka Kovačevića Lale Kroz Smrdečac Ulica Mate Golema Imotska Ulica Joze Petrića Karlovačka Ulica Brune Ivanovića Ulica fra Bone Razmilovića Ulica Veljka Neškovčina Mostarska, Kupreška, Ljubuška i Put Smokovika Ulica Vlade Bagata Put sv. Mande Ulica Pavla Pape Šilje Ulica Fausta Vrančića Ulica Duška Mrduljaša Dražanac Ulica Ignacija Brajevića Solurat Ulica Ljubomira Krausa Zlodrina poljana Ulica Ivana Lučića Lavčevića Ulica kralja Tomislava Ulica Ive Andrića Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ulica Henrika Znidarčića Ulica Borisa Papandopula Ulica Georgia Dimitrova Ulice Jure Kaštelana i Josipa Pupačića Ulica braće Borozan Ulica Šime Ljubića Ulica braće Santini Vinkovačka, Valpovačka, Iločka, Đakovačka i Požeška Ulica Ante Jonića Ulica bana Josipa Jelačića Ulica Rudarska / Ruduška Kijevska Ulica Zvonimira Jakaše Varaždinska Ulica Škopljanca Tadije Drniška Ulica Mirka Kaliterne Ulica biskupa Jurja Dobrile Ulica Matije Ivanića Marjanski put Ulica Senjanovićeva Gospinica Ulica Smodlakina Ulica Marina Držića Ulica Supilova Ulica sv. Roka Ulica Trumbićeva Radunica Ulica Ujevićeva Ulica kralja Petra Svačića Ulica Trpimirova Ulica kneza Mislava Ulica Gundulićeva Ulica sv. Klare Ulica Aljinovićeva Ulice Ivana Rendića i Jurja Plančića Ulica Pionirska Ulica Eugena Kumičića i Ramska Ulica Drvarska Ulica kneza Ljudevita Posavskog Ulica Boračko naselje Plitvička Radničko šetalište Ulica Ivana Gundulića Put udarnika Put Supavla, Hercegovačka i Komulovića put Put graničara Trg Hrvatske bratske zajednice i Sukoišanska Prilaz VIII. korpusa Ulica glagoljaša Prilaz XXVI. dalmatinske divizije Katalinićev prilaz Ulica partizanskih kurira Bjelovarska

U preimenovanjima se prepoznaju tri velika smjera: uklanjanje nazivlja povezanog s jugoslavenskom državom i socijalističkim razdobljem, uvođenje hrvatskih povijesnih imena te vraćanje starih splitskih naziva.

Posebno je zanimljiv primjer Ulice braće Santini, čiji je prostor dobio čak pet naziva po slavonskim gradovima. S druge strane, na područjima nekadašnjih dugih prometnica poput Ulice Rade Končara, Ulice Ive Lole Ribara ili Puta udarnika nastalo je više različitih uličnih cjelina.

Od Titove obale do Rive, od Moše Pijade do Meštrovića

Velike promjene nisu zahvatile samo gradske prometnice. Promijenjena su i imena nekih od najpoznatijih javnih prostora u Splitu.

Titova obala postala je Obala hrvatskoga narodnog preporoda, iako je Splićani i danas jednostavno zovu Rivom.

Obala bratstva i jedinstva dobila je naziv Obala kneza Domagoja, dok je Saveznička obala postala Obala Ante Trumbića.

Promijenjena su i imena šetališta. Šetalište Moše Pijade preimenovano je u Šetalište Ivana Meštrovića, a Šetalište Alekse Dundića u Šetalište Alberta Marangunića. Nekadašnje Šetalište 1. maja dobilo je nove nazive na pojedinim dionicama, među kojima su Šetalište Bačvice i Put Firula.

Nove nazive dobili su i gradski gatovi:

PRIJE POSLIJE Gat 26. listopada 1944. Gat sv. Nikole Gat proleterskih brigada Gat sv. Petra Gat španskih boraca Gat sv. Duje Trg Oktobarske revolucije Trg Mihovila Pavlinovića Trg Marxa i Engelsa Trg Hrvatske bratske zajednice Cankareva poljana Poljana Tina Ujevića Poljana 27. marta Manuška poljana Poljana bataljona Garibaldi Poljana kneza Trpimira Park boraca Park Lazarica Park skojevaca Park mladeži

Tako su uz državne i nacionalne simbole na uličnim pločama ponovno ojačali i nazivi povezani sa splitskom prošlošću, lokalnim svecima, starim toponimima i povijesnim osobama.

Upravo je Bregovita, koja je zamijenila Beogradsku ulicu, zanimljiv primjer povratka starijem splitskom nazivlju. Frano Baras objašnjava da naziv potječe od riječi breg, u značenju obale, jer je more nekada dopiralo do tog područja.

Slično je s Dražancem, čije ime podsjeća na nekadašnje uvale i dražice, te Radunicom, starim toponimom koji je preživio stoljeća gradskih promjena.

I danas se u Splitu mogu čuti nazivi koji više ne postoje

Iako je od velikog vala preimenovanja prošlo više od tri desetljeća, sjećanje na stare nazive nije nestalo.

Dio Splićana i danas će reći da su se spustili niz Prvoboraca, iako je službeni naziv Ulica kralja Zvonimira. Starijim generacijama poznati su i nazivi poput Maslešine, Rade Končara ili Paićeve.

Zanimljivo je da Split nije prvi put prolazio kroz tako opsežne promjene. Prema podacima objavljenima u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, gradski je adresar od početka 20. stoljeća do osamostaljenja Hrvatske prolazio kroz šest velikih razdoblja promjena.

Nazivi ulica mijenjali su se nakon raspada Austro-Ugarske, tijekom Drugog svjetskog rata, nakon 1945. godine i ponovno početkom devedesetih. Neki od starih naziva vraćeni su, dok su drugi zauvijek nestali iz službene uporabe.

Znanstvenici Lena Mirošević i Marin Borzić, koji su istraživali splitsko ulično nazivlje, istaknuli su da imena ulica nisu samo sredstvo snalaženja u prostoru. Ona odražavaju političke i kulturne promjene te način na koji pojedino društvo želi predstaviti vlastitu povijest.

Ipak, postoji nešto što se u Splitu pokazalo otpornijim od gotovo svih političkih odluka.

Riva je ostala Riva, Pjaca je ostala Pjaca, a Prokurative su ostale Prokurative.

Jer koliko god se mijenjale države, gradske vlasti i službene ploče, nazivi koje su generacije Splićana usvojile u svakodnevnom govoru često imaju vlastiti, mnogo dugotrajniji život.

A vi? Sjećate li se nekadašnjih naziva splitskih ulica?