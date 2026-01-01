Prije šest godina napustio nas je Ćubi

Na današnji dan, prije točno šest godina, preminuo je Damir Mihanović Ćubi, jedan od najomiljenijih i najautentičnijih likova domaće javne scene. Ćubi nas je napustio 1. siječnja 2020. godine, nakon teške bolesti, u 59. godini života.

Bio je poznat po svom osebujnom šarmu, britkom humoru i iskrenosti koja nije poznavala granice. Publika ga je zavoljela zbog njegove neposrednosti, topline i sposobnosti da i najteže teme predstavi s dozom vedrine. Upravo je ta njegova ljudskost ostavila snažan trag među kolegama, prijateljima i gledateljima.

Vijest o njegovoj smrti tada je duboko potresla javnost, a brojni su se od njega oprostili emotivnim porukama, prisjećajući se zajedničkih trenutaka, smijeha i razgovora koji su, kako su isticali, često trajali do kasno u noć.

Iako je prošlo šest godina od njegovog odlaska, Damir Mihanović Ćubi i dalje živi u sjećanjima onih koji su ga poznavali i voljeli. Njegov duh, humor i iskrena emocija ostaju trajni podsjetnik na čovjeka koji je znao biti svoj – bez zadrške i bez maske.