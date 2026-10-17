Prije pet godina nastupala je na Olimpijskim igrama, danas gotovo ne može ustati iz kreveta: "Izgubila sam sve"

Britanska atletičarka Beth Dobbin (32) prije samo pet godina nastupala je na Olimpijskim igrama u Tokiju, a danas se suočava s teškom bolešću zbog koje gotovo cijeli dan provodi u krevetu.

Nekadašnjoj sprinterici, koja je na Olimpijskim igrama 2021. godine nastupila u utrci na 200 metara, dijagnosticiran je mijalgični encefalomijelitis (ME), poznat i kao sindrom kroničnog umora (CFS).

Riječ je o ozbiljnoj kroničnoj bolesti čiji uzrok još nije potpuno razjašnjen, a koja može drastično ograničiti svakodnevno funkcioniranje, piše gol.hr.

Prvi simptomi pojavili su se dok se još natjecala

Dobbin je u razgovoru za BBC otkrila da je prve znakove bolesti primijetila još tijekom aktivne karijere, a stanje joj se znatno pogoršalo nakon Europskog prvenstva u Münchenu 2022. godine. Nakon šest tjedana odmora pokušala se vratiti treninzima, ali izdržala je samo tri tjedna.

"Pregledalo me četiri ili pet specijalista jer su simptomi zahvaćali različite dijelove tijela. Svi su mi govorili da je riječ o sindromu kroničnog umora, ali da ne žele da to bude dijagnoza jer ne postoji lijek ni učinkovito liječenje", ispričala je.

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"Izgubila sam sve osim obitelji"

Nekadašnja olimpijka danas živi s roditeljima u engleskom Doncasteru, a iz kreveta ustaje gotovo isključivo kako bi jela ili otišla na zahod. Čak i najmanji fizički ili mentalni napor može izazvati dugotrajno pogoršanje njezina stanja.

"Radila sam minimalne stvari, poput odlaska na vađenje krvi, a nakon toga bih mjesecima bila prikovana za krevet. Čak bi i ovaj intervju, odnosno 30 minuta razgovora, mogao imati posljedice za mene tijekom 2027. godine", otkrila je Dobbin, dodavši: "Osjećam se kao da sam izgubila sve. Još uvijek imam obitelj, ali izgubila sam neovisnost, zdravlje, mogućnost rada i vježbanja."

Mijalgični encefalomijelitis može izazvati ekstreman umor, bolove, poremećaje spavanja, poteškoće s koncentracijom i ozbiljno pogoršanje simptoma nakon napora.