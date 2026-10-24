Prije pet dana u Osijeku nestao osmogodišnji dječak, policija moli građane za pomoć

Dječak ima prebivalište u Vukovaru, a boravište u Osijeku, gdje mu se gubi trag. Njegov nestanak policija vodi kao samovoljno udaljenje. Fotografija je dostupna OVDJE.

Theo je visok oko 140 centimetara, vitke je građe te ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka nosio je jaknu, donji dio sive trenirke i sive tenisice.

Policija poziva sve koji imaju informacije o dječaku ili njegovu mogućem kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu 192 ili pošalju informacije na adresu nestali@nestali.hr, piše tportal.