Jedan od najljepših prirodnih prizora Dalmatinske zagore ponovno je u svom punom sjaju! Slap Krčić, poznat i kao Veliki buk ili Topoljski buk, nakon višemjesečne suše i gotovo potpuno suhog korita ponovno pokazuje svu raskoš. Voda se silovito obrušava niz stijene podno Dinare, a snažan huk i vodena maglica stvaraju prizor koji najbolje pokazuje koliko se priroda može promijeniti nakon obilnih kiša.

Kako je Dalmacija Danas izvijestila prošlog vikenda, Krčić je ponovno potekao u petak, 13. studenoga, nakon gotovo šest mjeseci suše. Tada se voda tek počela vraćati u korito, a sada je situacija posve drukčija.

Nove, spektakularne prizore zabilježio je fotograf Željko Radovniković, čije fotografije donosimo u velikoj galeriji. Na njima se vidi moćna vodena zavjesa koja pada preko strmih stijena, dok se u podnožju stvara golema količina vodene maglice. Jesenske boje okolne vegetacije cijelom prizoru daju dodatnu ljepotu.

Kiše nadoknadile dio velikog oborinskog manjka

Iza spektakularnog povratka slapa krije se velika promjena vremenskih i hidroloških prilika. Nakon dugog sušnog razdoblja, tijekom kojeg su i prve jesenske kiše bile nedovoljne za pokretanje Krčića, posljednjih desetak dana na području Dinare, Like i sjeverne Dalmacije pala je znatna količina oborina. Od početka studenoga u okolici Knina palo je više od 100 litara kiše po četvornome metru, dok su na području Dinare i osobito u dijelovima Like količine bile i znatno veće.

Kiša koja je padala tijekom prošlog tjedna omogućila je postupno obnavljanje površinskog toka Krčića, a nove oborine tijekom ovog tjedna dodatno su pridonijele njegovoj izdašnosti. To ipak ne znači da je višemjesečni oborinski deficit u potpunosti nadoknađen. Krški vodotoci izrazito su osjetljivi na raspored i intenzitet oborina, a dio vode odlazi u podzemlje, gdje puni složene sustave pukotina i šupljina karakteristične za dinarski krš.

Vodena zavjesa s 22 metra visine ponovno oduzima dah

Slap Krčić visok je približno 22 metra, a njegova je posebnost u tome što tijekom godine može potpuno promijeniti izgled. Za dugotrajne suše na mjestu veličanstvenog slapa ostaje gotovo gola stijena. Međutim, nakon dovoljno obilnih kiša prizor se potpuno preobražava. Voda se prelijeva preko širokog stjenovitog ruba i velikom snagom pada u podnožje, gdje nastaju vrtlozi, snažna vodena maglica i zaglušujući huk.

Upravo takvo izdanje slapa sada je fotografirao Željko Radovniković. Na njegovim se fotografijama jasno vidi koliko je Krčić ojačao od trenutka kada se ponovno pojavio sredinom prošlog tjedna. Bijela vodena masa posebno dolazi do izražaja u kontrastu s tamnim stijenama i žutim, narančastim te zelenim nijansama kasnojesenske vegetacije.

Slijede nove kiše: Hoće li Krčić postati još snažniji?

Prema aktualnim meteorološkim prognozama, razdoblje promjenjivog vremena još nije završilo. DHMZ za četvrtak i petak najavljuje dodatne oborine, mjestimice i izraženije pljuskove na području Dalmacije i njezina zaleđa. Budući da se do kraja studenoga očekuju i nove kišne epizode, postoje uvjeti da Krčić zadrži izdašan protok, a nakon obilnijih oborina moguće je i njegovo dodatno jačanje.

Ipak, koliko će slap narasti ovisit će o količini oborina u njegovu slijevu, zasićenosti krškog podzemlja i brzini otjecanja vode. To znači da bi naredni dani mogli donijeti još dojmljivije prizore, ali i da izletnici trebaju biti oprezni. Za obilnih kiša vodostaj i snaga toka mogu se brzo mijenjati, a mokre stijene i staze u blizini slapa mogu biti vrlo skliske.

Jedinstveni prirodni fenomen: Ovdje završava Krčić, a počinje Krka

Jedna od najvećih zanimljivosti ovog područja jest neobična povezanost dvaju vodotoka. Krčić izvire podno Dinare, a nakon približno 10,5 kilometara završava upravo na Velikom buku. Neposredno u njegovu podnožju nalazi se glavni izvor rijeke Krke, jedne od najpoznatijih hrvatskih rijeka. Kada je Krčić suh, izvor Krke jasno se vidi podno stijene. Kada slap oživi nakon kiša, voda se s velike visine obrušava na područje izvora i nastavlja nizvodno, stvarajući prizor kakav se rijetko može vidjeti drugdje.

Upravo zbog te neobične hidrološke povezanosti, ali i izrazite sezonske promjenjivosti, Krčić je jedno od najposebnijih mjesta dalmatinskog krša.