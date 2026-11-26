U sklopu programa Drugi muzej, Etnografski muzej Split jučer je bio domaćin predstavljanja knjige „Tradicijsko ruho od mora do Save“ autora Marinka Jurića te izložbe fotografija nastalih tijekom prikupljanja građe za ovo zanimljivo izdanje.

Knjiga, koja objedinjuje pregled narodnih nošnji Hrvata iz Bosne i Hercegovine, već je, istaknuto je na predstavljanju, postala svojevrstan priručnik za sve koji se bave običajima odijevanja i nastoje ih očuvati, od folklornih udruženja do entuzijasta, ljubitelja i čuvara tradicijskog odijevanja. Autor Marinko Jurić u svom je izlaganju govorio o znanju prikupljenom zahvaljujući terenskim istraživanjima, potragama za pojedinim tradicijskim odjevnim predmetima, a posebno zahvaljujući reviji tradicijskog odijevanja istoga imena, koja se od 2019. godine s puno uspjeha održava u Mostaru. Revija „Tradicijsko ruho od mora do Save“ tako je postala začetak trajnog dokumenta o odjevnim običajima Hrvata u BiH koji se kontinuirano nadopunjava novim podacima i spoznajama.

Jedan od organizatora ovog događanja, Ante Ćaleta, predsjednik splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika, pozdravio je okupljene naglasivši koliko ovakvi pothvati pridonose potrebi dokumentiranja i očuvanja narodnog blaga Hrvata u Bosni i Hercegovini. U ime Saveza kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije, Marijana Botić Rogošić istaknula je odgovornost ove generacije zaljubljenika u tradiciju te potaknula na razmišljanje o sljedećem koraku nužnom za njezino očuvanje: nedostaje obrtnika, ljudi koji će znati izraditi nošnje, a to je problem kojim se upravo ova generacija mora baviti prije nego što se izgubi bogatstvo tradicijskog odijevanja. Skup je pozdravio i Emin Sarajlić, predsjednik FA Jedinstvo, istaknuvši suradnju s KUD-om „Sv. Ante – Cim“ iz Mostara, iz čijeg je rada potekla cijela ideja o reviji, a kasnije i o knjizi.

Blaženka Miše, kustosica koja je oblikovala izbor i postav fotografske izložbe, te autor knjige Marinko Jurić ispričali su i mnoštvo zanimljivosti o svom radu, posebno se osvrnuvši na vrlo precizna pravila koja su određivala odabir pojedinih detalja nošnji, a koji su prenosili različite informacije o osobi koja ih je nosila, primjerice o njezinu bračnom statusu. Na predstavljanju se moglo čuti i da su na pojedinim lokalitetima u BiH narodne nošnje gotovo identične onima u nekim hrvatskim krajevima. Kao primjer naveden je lokalitet Uništa, čiji su stanovnici nosili nošnje jednake vrličkima, dok je posebno zabrinjavajuće zazvučao podatak da s područja Stoca i Neuma više nema nijedne sačuvane cjelovite izvorne narodne nošnje. Zanimljivosti prate i grafički pristup knjizi: tiskana je s četiri različita dizajna naslovnice koji stiliziranim elementima prate četiri etnografske zone koje obuhvaća izdanje. Razgovor je vodila Ana Šakić, tajnica Udruge hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini.

Promociju knjige i izložbu fotografija organizirali su Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split, Etnografski muzej Split, Savez KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije i Udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava BiH. Knjiga je objavljena u sunakladništvu HKUD-a „Sv. Ante – Cim“ i Misije FRAMOST Mostar, a održavanje programa podržali su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split i Ogranak Matice hrvatske u Splitu.

Izložba fotografija ostaje otvorena do 2. prosinca.