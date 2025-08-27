Prije nego krenete iz kuće, 'bacite oko' na Google Traffic! Pogledajte stanje na ulicama u Splitu i okolici u 8 ujutro

Vozači u Splitu danas se, kao i inače, suočavaju s očekivanim gužvama na nekoliko ključnih prometnih pravaca.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Google Traffic pokazuje intenzivnu crvenu zonu u ulici Kralja Zvonimira, posebno na dijelu koji vodi prema Trajektnoj luci, gdje se prometuje usporeno. Također, 'crveni' se i prilaz Splitu iz smjera Kaštela.

- Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - javlja HAK.

Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje:

- na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu iz smjera Solina te Stobreča - izvijestio je HAK.