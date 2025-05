PRIJE IZBORNE ŠUTNJE Ivana Ninčević Lesandrić jasno poručuje: "Oslobodimo Dalmaciju"

Uoči izborne šutnje, kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić obratila se javnosti snažnom porukom.

"U proteklim tjednima obišli smo cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Svaki otok, svako selo i grad. Od Brača do Vrlike, od Makarske do Dicma. I svugdje smo čuli isto – ljudima je dosta. Dosta im je zapuštenih škola i ambulanti, dosta nejednakosti, političkog zapošljavanja i čekanja u redovima. Dosta je da jedni uvijek sve dobiju, a drugi stalno kucaju na zatvorena vrata", izjavila je Ninčević Lesandrić i dodala da je odrasla ovdje, školovala se, radila, rodila dijete i odlučila ostati.

"Znam koliko ovaj kraj vrijedi. Znam koliko toga možemo kada se u nas uloži i kada nas se vodi s poštenjem i jednakim mjerilima za sve. I zato se borim. Ova kampanja nije bila obična kampanja. Bila je to borba ljudi koji su rekli: 'Dosta nam je!' , koji su odlučili vjerovati da možemo drugačije. Bila je to kampanja nade, zajedništva i snage onih koji Dalmaciju vole iskreno – ne zbog fotelja, nego zbog budućnosti svoje djece", poručila je i pozvala sve da izađu na izbore ove nedjelje i da ne ostane doma jer svatko tko ostane doma, daje snagu onima koji žele da sve ostane isto, a to se više ne smije dopustiti.

"Ovo je povijesna prilika. Nakon više od 30 godina – Dalmacija može napokon prodisati. Idemo to učiniti zajedno. Za našu djecu. Za naš kraj. Za sve nas", zaključila je Ninčević Lesandrić.