Prije dvije godine urušilo se gotovo 10 metara zida u Vrgorcu: Sada je ugovorena sanacija vrijedna gotovo 180.000 eura

Gotovo dvije godine nakon urušavanja dijela kamenobetonskog zida na županijskoj cesti u Vrgorcu, napravljen je važan korak prema njegovoj sanaciji. Prema podacima o dodjeli ugovora, Županijska uprava za ceste Split ugovorila je radove vrijedne 179.077 eura bez PDV-a, a zahvat bi trebao omogućiti dugoročno stabiliziranje oštećenog dijela prometnice.

Riječ je o sanaciji armiranobetonskog zida uz županijsku cestu ŽC 6201, na križanju sa ŽC 6209, na području Vrgorca. Projektna dokumentacija predviđa izvedbu nove potporne konstrukcije s odgovarajućim sustavom odvodnje i zaštite od vlage, čime bi se trebali ukloniti uzroci mogućih budućih oštećenja.

Zid se urušio još u listopadu 2024. godine

Prema podacima iz dokumentacije, razlog pokretanja sanacije bilo je urušavanje približno 9,3 metra kamenobetonskog ogradnog zida u listopadu 2024. godine. Iako je riječ o relativno kratkoj dionici, zahvat je tehnički zahtjevniji od jednostavnog popravljanja ili ponovne izgradnje oštećene ograde. Potporni zidovi uz prometnice imaju važnu ulogu u stabilizaciji terena i zaštiti cestovne infrastrukture. Ovisno o položaju i geološkim uvjetima, njihovo oštećenje može zahtijevati dodatne konstruktivne zahvate kako bi se spriječilo daljnje pomicanje tla, prodiranje vode ili narušavanje stabilnosti okolnog prostora.

U ovom slučaju zasad nema javno potvrđenih informacija o tome u kakvom se stanju prometnica nalazi danas, niti jesu li zbog oštećenja tijekom protekle dvije godine bile potrebne posebne mjere osiguranja prometa. Upravo je to jedno od pitanja na koja bi nadležni trebali dati odgovor.

Novi potporni zid, sidrenje, drenaža i hidroizolacija

Predviđena sanacija ne podrazumijeva samo zamjenu urušenog dijela zida. Projektom je planirana izgradnja novog sidrenog potpornog zida, odnosno konstrukcije kojom se osigurava stabilnost tla i okolnog prostora. Takvi zahvati zahtijevaju odgovarajuće geotehničko i konstruktivno rješenje, ovisno o karakteristikama terena.

Osim nove potporne konstrukcije, predviđena je izvedba drenaže i hidroizolacije. Drenaža služi kontroliranom odvođenju vode iz prostora iza potpornog zida, dok hidroizolacija štiti konstrukciju od štetnog djelovanja vlage. Riječ je o važnim elementima dugoročne zaštite koji bi trebali smanjiti mogućnost ponavljanja sličnih oštećenja.

Ugovoreni iznos od 179.077 eura bez PDV-a pokazuje da je riječ o ozbiljnijem građevinskom zahvatu, a ne samo o površinskom popravku oštećenog kamenog zida.

O sanaciji se raspravljalo već u rujnu

Zanimljivo je da se projekt sanacije zida u Vrgorcu nalazio na dnevnom redu 6. sjednice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Split, održane 17. rujna 2026. godine. Tada je među točkama dnevnog reda bio prijedlog davanja suglasnosti ravnatelju ŽUC-a za sklapanje ugovora o izvođenju radova na ŽC 6201, upravo za sanaciju armiranobetonskog zida u Vrgorcu. To potvrđuje da je postupak pripreme ugovaranja bio aktualan najmanje dva mjeseca prije sadašnje informacije o dodjeli ugovora.

Međutim, iz javno dostupnih podataka zasad nije moguće precizno utvrditi zbog čega je od urušavanja zida do ugovaranja njegove sanacije proteklo približno dvije godine. Jesu li razlog bili složenost projektiranja, potreba za dodatnim istraživanjima, osiguravanje sredstava ili administrativni postupci, pitanja su na koja bi trebao odgovoriti ŽUC Split.

Šest mjeseci za radove, ali početak još nije poznat

Prema ugovorenim uvjetima, rok za izvođenje radova iznosi šest mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. To znači da rok ne počinje automatski teći datumom dodjele ugovora, nego od službenog početka njegove provedbe na terenu. Stoga zasad nije moguće navesti točan datum završetka sanacije. Također, nema potvrđenih informacija o mogućim privremenim prometnim ograničenjima tijekom izvođenja zahvata, što će biti posebno važno za stanovnike Vrgorca i vozače koji koriste predmetnu prometnicu.

Iako je ugovaranje sanacije pozitivan pomak, ostaje nekoliko otvorenih pitanja: zbog čega se na radove čekalo toliko dugo, kada će izvođač biti uveden u posao te kakvo je trenutačno stanje sigurnosti na oštećenoj dionici?