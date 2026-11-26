26.11.1946. - Rođen Jakša Fiamengo

Postoje pjesnici čija djela poznajemo iz knjiga, ali i oni čiji su stihovi toliko duboko ušli u svakodnevni život da ih pjevamo gotovo nesvjesni tko ih je napisao. Jedan od takvih bio je Jakša Fiamengo, hrvatski pjesnik, akademik, novinar i tekstopisac, rođen na današnji dan, 26. studenoga 1946. godine, u Komiži na otoku Visu. Danas se navršava točno 80 godina od rođenja čovjeka koji je svojim stvaralaštvom obilježio nekoliko generacija Dalmatinaca i koji je znao pretočiti čitav jedan mediteranski svijet u svega nekoliko stihova.

Njegove su riječi odjekivale kamenim kalama, festivalskim pozornicama, konobama i obiteljskim okupljanjima, pjevale su se na brodovima, u iseljeničkim domovima i na klapskim susretima. Fiamengo je pripadao rijetkim autorima koji su uspjeli pomiriti visoku književnost i popularnu glazbu, a da pritom nisu izgubili ni pjesničku dubinu ni bliskost s običnim čovjekom.

Od komiške vale do splitskih kulturnih krugova

Odrastanje u Komiži, mjestu stoljetne ribarske i pomorske tradicije, trajno je odredilo njegov pjesnički svijet. More, otočka samoća, kamen, zvona, mirisi mediteranskog bilja, kućni pragovi i govor običnih ljudi postali su prepoznatljivi motivi njegova stvaralaštva. Dalmacija za Fiamenga nije bila samo geografski prostor, nego i duhovni zavičaj, mjesto iz kojeg je promatrao prolaznost vremena, ljubav, ljudsku sudbinu i smisao postojanja.

Godine 1962., kao šesnaestogodišnjak, preselio se u Split, grad u kojem će provesti najveći dio života. Već 1966. objavio je svoju prvu pjesničku zbirku „Pred obećanom zemljom“, u zajedničkoj knjizi „Stepenište“ s još jednim velikim dalmatinskim pjesnikom i tekstopiscem, Momčilom Popadićem. Dvije godine poslije objavio je zbirku „More koje jesi“, čiji je naslov već nagovijestio koliko će more biti važno u njegovu književnom opusu.

Radni vijek proveo je kao novinar i urednik Slobodne Dalmacije, prateći kulturna zbivanja, književnost i kazalište. Bio je aktivan i u Književnom krugu Split, uređivao je časopise i knjige te sudjelovao u brojnim kulturnim manifestacijama diljem Dalmacije.

Čudesan spoj Fiamenga, Runjića i Olivera

Posebno poglavlje njegova stvaralaštva predstavlja suradnja sa skladateljem Zdenkom Runjićem i pjevačem Oliverom Dragojevićem. Spoj Fiamengove pjesničke riječi, Runjićeva skladateljskog talenta i Oliverove jedinstvene interpretacije dao je hrvatskoj glazbi neka od njezinih najvrjednijih ostvarenja. Prema podacima Proleksis enciklopedije, Runjić je uglazbio, a Oliver otpjevao šezdesetak Fiamengovih pjesama.

Među najpoznatijim pjesmama za koje je Fiamengo napisao stihove nalaze se „Nadalina“, „Karoca“, „Piva klapa ispo' volta“, „Anđele moj“, „Produži lađo“, „U prolazu“, „Infiša san u te“ i „Sidro u čoviku“. Neke od njih odavno su prerasle okvire festivalskih uspješnica i postale sastavni dio dalmatinskog kulturnog identiteta.

Posebnost Fiamengova stvaralaštva bila je u tome što je naizgled jednostavne prizore iz svakodnevnog života znao pretvoriti u univerzalne pjesničke slike. Njegovi stihovi istodobno su mogli biti duhoviti, zaigrani, nostalgični i duboko misaoni. U njima su se prepoznavali i oni koji nikada nisu otvorili neku njegovu pjesničku zbirku.

Pjesnik koji je zadužio dalmatinske klape

Nemjerljiv je i Fiamengov doprinos dalmatinskom klapskom pjevanju. Njegov osjećaj za ritam, melodiju jezika i bogatstvo dalmatinskih govora učinio ga je jednim od najvažnijih autora tekstova namijenjenih klapskoj izvedbi. Znao je prepoznati ljepotu riječi koje su se stoljećima prenosile s generacije na generaciju, a koje su u suvremenom načinu života polako nestajale.

Prema podacima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iza njega je ostalo više od 300 pjesama pisanih za uglazbljivanje. Njegova povezanost s klapskom tradicijom nije se, međutim, svodila samo na pisanje stihova. Pratio je klapske festivale, sudjelovao u kulturnom životu i svojim radom pridonosio očuvanju dalmatinske glazbene baštine.

Festival dalmatinskih klapa u Omišu dodijelio mu je 2005. godine svoju plaketu, najviše festivalsko priznanje, čime je potvrđena njegova iznimna uloga u razvoju i očuvanju klapske pjesme.

Od književnih nagrada do Porina za životno djelo

Iako ga šira javnost ponajprije pamti po uglazbljenim stihovima, Fiamengo je bio i jedan od najistaknutijih suvremenih hrvatskih pjesnika. Objavio je tridesetak pjesničkih zbirki, pisao eseje, kazališne kritike, scenarije i književna djela za djecu. Njegova je poezija uvrštena u brojne antologije i prevedena na niz svjetskih jezika.

Za svoje stvaralaštvo dobio je brojna priznanja, među kojima su Nagrada Vladimir Nazor za književnost, Nagrada Tin Ujević, Nagrada Grada Splita, Nagrada Grada Komiže i Nagrada Splitsko-dalmatinske županije. Godine 1999. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, a 2014. postao je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost.

Posebno priznanje stiglo je 23. ožujka 2018. godine, kada mu je dodijeljen Porin za životno djelo. Bila je to potvrda golemog doprinosa čovjeka koji nije bio pjevač ni skladatelj, ali je svojim riječima oblikovao zvučnu sliku Dalmacije.

Otišao je iste godine kada i Oliver

Godina 2018. bila je posebno bolna za dalmatinsku kulturu. Krajem srpnja preminuo je Oliver Dragojević, a nepuna dva mjeseca nakon svojeg 72. rođendana, 27. prosinca 2018., u Splitu je preminuo i Jakša Fiamengo. U svega nekoliko mjeseci Dalmacija je ostala bez dvojice velikana čija su stvaralaštva bila neraskidivo povezana.

Danas, osam desetljeća nakon njegova rođenja, Fiamengove pjesme nastavljaju živjeti neovisno o vremenu u kojem su nastale. Pjevaju ih nove generacije klapa, izvode ih glazbenici, a njihovi stihovi i dalje bude uspomene na ljude, mjesta i vremena kojih više nema.

Jakša Fiamengo ostavio je Dalmaciji nešto što je teško izmjeriti brojem objavljenih knjiga, uglazbljenih pjesama ili osvojenih nagrada. Ostavio joj je riječi kojima može opisati samu sebe. I zato će, dok god dalmatinskim kalama odjekuje klapska pjesma, u njima živjeti i pjesnik iz Komiže.