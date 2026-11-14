Prije 635 godina u Jeruzalemu je pogubljen Šibenčanin koji je postao prvi hrvatski svetac: Ovo je priča o Nikoli Taveliću

14.11.1391. - pogubljen Nikola Tavelić

Na današnji dan, 14. studenoga 1391. godine, u Jeruzalemu je pogubljen Nikola Tavelić, franjevac iz Šibenika koji je svojim životom i mučeničkom smrću ostavio dubok trag u povijesti Katoličke Crkve i hrvatskog naroda. Točno 635 godina poslije, njegov se spomendan obilježava diljem Hrvatske, a posebno svečano u rodnom Šibeniku, gdje se nalazi Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića.

Tavelić je postao prvi Hrvat kojega je Katolička Crkva službeno proglasila svetim, a njegov životni put, koji je započeo u srednjovjekovnoj Dalmaciji, završio je tisućama kilometara daleko, u tadašnjem Jeruzalemu pod muslimanskom vlašću.

Od Šibenika preko Bosne do Jeruzalema

Nikola Tavelić rođen je oko 1340. godine, prema najraširenijoj predaji u Šibeniku, u plemićkoj obitelji Tavelić. Kao mladić pristupio je franjevačkom redu u Bribiru, važnom srednjovjekovnom središtu hrvatskih velikaša Šubića. Pretpostavlja se da je filozofiju i teologiju studirao u Zadru ili Splitu, a moguće i u Italiji.

Oko 1372. godine odlazi u Bosnu, gdje je sljedećih dvanaest godina djelovao kao franjevački misionar. U tom razdoblju Bosna je bila prostor složenih vjerskih i političkih odnosa, a franjevci su nastojali proširiti katolički nauk i učvrstiti svoju prisutnost.

Nakon dugogodišnjeg djelovanja u Bosni, Tavelić je početkom 1380-ih otputovao u Svetu zemlju. Nastanio se u franjevačkom samostanu na brdu Sionu u Jeruzalemu, gdje je učio arapski jezik, obilazio sveta mjesta i pripremao se za daljnji misionarski rad.

Kobni susret s jeruzalemskim sucem

U Jeruzalemu se Tavelić povezao s još trojicom franjevaca: Deodatom iz Ruticinija, Petrom iz Narbonne i Stjepanom iz Cunea, koji su potjecali iz Francuske i Italije.

Prema sačuvanim franjevačkim zapisima, četvorica redovnika odlučila su javno iznijeti kršćanski nauk pred muslimanskim vjerskim i sudskim autoritetima. Dana 11. studenoga 1391. godine pojavili su se pred jeruzalemskim kadijom, gdje su iznijeli svoja vjerska uvjerenja i osporili pojedine postavke islama.

Njihov je nastup izazvao oštro protivljenje. Prema crkvenim izvorima, od njih je zatraženo da povuku izrečene tvrdnje, no oni su to odbili. Uslijedilo je uhićenje i zatočenje, tijekom kojega su bili izloženi zlostavljanju.

Tri dana poslije, 14. studenoga 1391., nad četvoricom franjevaca izvršena je smrtna kazna. Franjevački izvori navode da su njihova tijela nakon pogubljenja spaljena, kako bi se spriječilo štovanje njihovih posmrtnih ostataka.

O događaju je sačuvano izvješće franjevačkog gvardijana Gerarda Chalveta, nastalo nedugo nakon njihove smrti, koje je postalo važan povijesni izvor o stradanju četvorice redovnika.

Trebalo je proći gotovo 580 godina da ga papa proglasi svetim

Nikolu Tavelića i njegove subraće franjevci su se prisjećali stoljećima nakon njihove smrti. Njihovo se štovanje postupno širilo, a posebno je bilo snažno u Šibeniku i hrvatskim krajevima.

Papa Leon XIII. odobrio je 1889. godine javno štovanje Nikole Tavelića, čime je napravljen važan korak prema njegovoj kanonizaciji.

Povijesni trenutak dogodio se 21. lipnja 1970. godine, kada je papa Pavao VI. u Vatikanu proglasio svetima Nikolu Tavelića i trojicu njegovih franjevačkih drugova.

Svečanosti je nazočilo više od 20.000 Hrvata iz domovine i iseljeništva. Taj je događaj imao posebno značenje za hrvatske vjernike, jer je Tavelić postao prvi hrvatski svetac službeno kanoniziran u Katoličkoj Crkvi.

U Šibeniku je nekoliko mjeseci poslije održana velika proslava kanonizacije, a uspomena na Tavelića postala je jedan od prepoznatljivih dijelova vjerskog i kulturnog identiteta grada.

Šibenik danas slavi svojega sveca: Procesija ulicama grada

Na današnju 635. obljetnicu mučeničke smrti Nikole Tavelića, u Šibeniku se održava svečana proslava njegova blagdana.

Središte obilježavanja je Hrvatsko nacionalno svetište sv. Nikole Tavelića u crkvi sv. Frane, jednom od najvažnijih sakralnih prostora grada.

Prema objavljenom programu, svete mise održavaju se u 8, 10.30 i 18 sati. Svečana procesija ulicama Šibenika počinje u 17.30 sati, a večernje misno slavlje u 18 sati predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.

Program će se nastaviti i u nedjelju, 15. studenoga, kada je najavljeno 41. hodočašće vjernika Zadarske nadbiskupije u šibensko svetište.

Iako je od njegova stradanja prošlo više od šest stoljeća, ime Nikole Tavelića i dalje je snažno povezano sa Šibenikom. Njegov životni put od dalmatinskoga srednjovjekovnog grada do Jeruzalema dio je povijesti hrvatskoga franjevaštva, ali i priča o tome kako je jedan Šibenčanin postao poznat daleko izvan granica svoje domovine.