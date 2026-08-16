Prije 50 godina ispisao je povijest u Zadru: Bio je prvi stranac u košarci bivše države

Društvene mreže često nas podsjete na slavne dane sportske prošlosti, pa tako i Facebook stranica "Muzej zadarske košarke". Ova stranica, koju vode zaljubljenici iz "Grada košarke", pamti slavne dane svoga KK "Zadar", vremena Kreše i Pina, pa nas je tako podsjetila da danas 74. rođendan slavi Douglas Richards.

U Zadar ga je doveo Krešimir Ćosić

Amerikanac je prije 50 godina, u najslavnije doba zadarske košarke, nastupao za Zadrane, i to kao prvi stranac koji je igrao za neki klub u bivšoj državi. Doveo ga je sa sobom Krešimir Ćosić, koji je godinu ranije igrao u Americi. Stigao je naš Krešo pred vrata NBA lige, ali srce ga je vuklo u njegov Zadar.

Zadrani ga i danas pamte

Richards je imao pravo nastupa samo u tadašnjem Kupu prvaka. Zbog pravila nije smio nastupati u domaćem prvenstvu, ali i to je bilo dovoljno da ostavi velik pečat u Jazinama i da ga Zadrani i danas pamte.

Sretan rođendan, Doug!