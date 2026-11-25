25. studenoga 1534. - Razorna pijavica pogodila Dubrovnik

Razorne pijavice na Jadranu nisu isključivo pojava novijeg vremena, o čemu svjedoči i jedan iznimno zanimljiv događaj iz povijesti Dubrovačke Republike. Na današnji dan, 25. studenoga 1534. godine, na blagdan svete Katarine Aleksandrijske, Dubrovnik je pogodila snažna pijavica koja je teško oštetila benediktinski samostan i crkvu sv. Marije od Kaštela, smještene neposredno uz južne gradske zidine. Silina nevremena bila je tolika da su stradali krovovi i zvonik, a crkvena zvona završila su u moru.

O ovom neobičnom meteorološkom događaju pisao je povjesničar umjetnosti Vinicije B. Lupis iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u znanstvenom radu o kulturnoj baštini benediktinskog samostana, objavljenom 2023. godine u časopisu „Crkva u svijetu”. Događaj je zabilježen i u povijesnoj rubrici „Gradoplov” Radio Dubrovnika.

Pijavica pogodila samostan star nekoliko stoljeća

Samostan sv. Marije od Kaštela nastao je sredinom 12. stoljeća na prostoru jedne od najstarijih dubrovačkih utvrda. Prvotno skromna zajednica benediktinki s vremenom je rasla, a tijekom 14. stoljeća broj redovnica dosegnuo je 35. Samostan je zbog toga više puta proširivan, da bi početkom 16. stoljeća doživio veliku graditeljsku obnovu.

Godine 1502. na uređenju crkve radio je Jerko Andrijić, pripadnik glasovite korčulanske obitelji renesansnih graditelja i klesara, koji je u istom razdoblju sudjelovao i u izgradnji dubrovačkog valobrana Kaše. Samo 32 godine nakon tih radova prirodna nepogoda teško je oštetila samostanski kompleks. Zvonik, koji je najvjerojatnije bio izveden u obliku preslice, naknadno je obnovljen, na što upućuju sačuvani slikovni prikazi Dubrovnika iz 17. i 18. stoljeća.

Zanimljivo otkriće u moru ispod dubrovačkih zidina

Posebno intrigantan detalj nalazi se u znanstvenom radu Vinicija B. Lupisa. Autor navodi da je u moru ispod dubrovačkih gradskih zidina, u jednom procjepu među stijenama, pronađen ulomak brončanog renesansnog zvona. Postoji mogućnost da je riječ upravo o ostatku jednog od zvona koja su tijekom razornog nevremena 1534. godine završila u moru.

Premda povezanost pronađenog ulomka s povijesnom pijavicom nije nedvojbeno potvrđena, riječ je o iznimno zanimljivoj mogućnosti da se materijalni trag meteorološke nepogode sačuvao gotovo pet stoljeća. U dostupnim povijesnim izvorima nisu navedeni podaci o brzini vjetra, točnoj putanji vrtloga, ukupnoj šteti u gradu ni mogućim ljudskim žrtvama.

Jesen je posebno pogodna za nastanak pijavica na Jadranu

S meteorološkog stajališta, pojava snažne pijavice na južnom Jadranu krajem studenoga nije neobična. More tijekom jeseni još uvijek zadržava znatnu količinu topline akumulirane tijekom ljeta, dok prodori hladnijeg zraka u višim slojevima atmosfere mogu stvoriti uvjete za razvoj snažnih konvektivnih oblaka i atmosferskih vrtloga.

Kako objašnjava Državni hidrometeorološki zavod, morske pijavice zapravo su tornada koja nastaju iznad vodene površine. Iako su najčešće kratkotrajne i zahvaćaju relativno usko područje, pri prelasku na kopno mogu prouzročiti znatnu materijalnu štetu. Poznat je i primjer snažne pijavice koja je 6. siječnja 2016. s mora prešla na kopno u Splitu te oštetila brojne objekte.

Bez preciznijih povijesnih podataka nije moguće utvrditi kojoj bi kategoriji intenziteta prema suvremenim meteorološkim ljestvicama pripadala dubrovačka pijavica iz 1534. godine. Ipak, opis oštećenja kamenog zvonika i crkvenih krovova svjedoči o iznimnoj razornoj snazi nevremena.

Samostan je preživio i veliki dubrovački potres

Razorna pijavica nije bila posljednja velika katastrofa koja je pogodila ovaj vrijedni dubrovački kompleks. U katastrofalnom potresu 1667. godine samostan je ponovno teško oštećen, a njegovo južno krilo nikada nije obnovljeno. U njemu su nakon potresa utočište pronašle preživjele dubrovačke benediktinke iz drugih samostana.

Francuska uprava ukinula je samostan 1806. godine, nakon čega je kompleks dobio vojnu namjenu. Tijekom sljedećih stoljeća pretrpio je nova oštećenja, uključujući ona u potresu 1979. godine i tijekom Domovinskog rata.

Danas povijest sv. Marije od Kaštela predstavlja vrijedno svjedočanstvo dubrovačke kulturne baštine, ali i podsjetnik na snagu prirodnih nepogoda koje su stoljećima pogađale dalmatinsku obalu, mnogo prije pojave meteoroloških postaja, radara i satelitskih snimaka.