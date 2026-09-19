Prije 47 godina rodila se jedna od najljepših splitskih priča: "Imat ćemo stadion na kom će igrat svjetski šampion"

Na današnji dan, 19. rujna 1979., Hajduk je odigrao svoju prvu utakmicu na novom stadionu. Poljudskoj ljepotici – kako smo joj tada tepali. I još pamtimo ulazak na novi stadion, koji smo godinama čekali. I one narančaste stolice okupane suncem i najmodernije reflektore, kad je cili Split govorio: "Vidit će se bolje nego po danu."

A dugo se maštalo o novom Hajdukovom stadionu, pa je i Oliver zapjevao u onoj svojoj uspješnici "2002. i druge godine u Splitu": "Imat ćemo stadion na kom će igrat svjetski šampion".

A mislilo se prije toga graditi i na Starom placu, mali moderni stadion. "Stadion pod Marjanom", kako se tada zvao. Još je živa fotografija gdje Pere Nadoveza sjedi kraj makete planiranog novog nogometnog stadiona kraj Plinare, s hotelom i pratećim sadržajima, autora velikog splitskog arhitekta Frane Gotovca. Skupljali su se i doprinosi za izgradnju novog stadiona, tako je tada bilo.

Ali do toga nikad nije došlo. Stigao je MIS i izgrađen je Gradski stadion u obliku školjke, na Poljudu, arhitekta Borisa Magaša. Bijeli su preselili u komfor Poljuda, ostalo je ono "Hvala ti, dragi Placu" i možda nikad više onakve intime s navijačima, kako govore stariji: "Tamo je publika dobijala utakmice."

Hajduk je prvu utakmicu na Poljudu odigrao usred Mediteranskih igara, koje su se tada održavale u Splitu, pa nam eto podarili i to velebno nogometno i atletsko zdanje. Na početku ambiciozne Hajdukove europske sezone u Kupu prvaka, pod vodstvom najvećeg nogometnog stručnjaka kojeg smo ikad imali, Tomislava Ivića, došao je turski "Trabzonspor". Poljud je bio pun na najposjećenijoj nogometnoj utakmici do tada odigranoj u Splitu.

Hajduk je nastupio u sastavu: Budinčević, Primorac, Krstičević, Luketin, Peruzović, Rožić, Zlatko Vujović, Čop, Šalov, Đorđević, Šurjak. Ušli su: Zoran Vujović i Bogdanović.

Prvi gol na Poljudu postigao je Hajdukov reprezentativac, naš Mostarac Boro Primorac. Iz jedanaesterca, dosuđenog nakon prekršaja na našem kapetanu Ivici Šurjaku. Nazvali smo Šuru, sjetio se:

"Mi smo bili vezani za Stari plac, tu je publika bila odmah uz teren i sve je to davalo posebnu draž. Kad bih, recimo, pucao slobodan udarac na Starom placu, imao sam dojam da ne mogu falit, ali lijepo je bilo istrčati na novi Poljud. Bio je penal na meni, u tom prvom susretu protiv "Trabzonspora", Boro Primorac je dao prvi gol iz jedanaesterca na novom stadionu."

I u Turskoj je bilo 1:0 za Hajduk i išlo se dalje, gol je dao Boriša Đorđević?

"Točno, a bili su se Turci namečili baš na mene, čak sam i udaren ispred hotela, prije početka utakmice, bilo je to stvarno teško gostovanje."

Tako je na današnji dan počela Hajdukova priča na novom stadionu.