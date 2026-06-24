Prije 41 godinu s bebom u naručju izašao je na pozornicu u Omišu. Danas ga ona vraća na festival: "Počeo je plakati i smijati se"

Uoči jubilarnog 65. Festivala dalmatinskih klapa Omiš dogodila se priča kakvu može ispisati samo život. Naime, među autorima novih skladbi ove će se godine ponovno naći Mladen Deni Kodrić, skladatelj, pjesnik i glazbenik bogate karijere, koji će se na omišku pozornicu vratiti nakon čak 41 godinu. No, ovaj 84-godišnji autor nije ni znao da je njegova pjesma prijavljena na natječaj.

Za iznenađenje je zaslužna njegova kći, profesorica i nagrađivana klapska autorica Ana Kodrić Ivelić, koja je očevu pjesmu „Kako je blizu, a daleko“ potajno poslala na natječaj za Večer novih skladbi.

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Očeva pjesma „Kako je blizu, a daleko“ pjevala se isključivo u krugu obitelji, ali Ana ju je odlučila pretvoriti u klapsku skladbu, napisati aranžman i poslati na natječaj Omiškog festivala.

„Njegova je glazba i tekst, a ja sam pjesmu oblikovala u klapsku skladbu i poslala je bez da mu išta kažem. Pomislila sam, ako prođe – prođe“, priča Ana.

Kada su objavljeni rezultati, nazvala je roditelje. Oni su očekivali vijest o njezinim skladbama, no umjesto toga dočekalo ih je veliko iznenađenje.

„Rekla sam im da ove godine nije prošla neka od mojih pjesama, već jedna njima dobro poznata. Zbunili su se. Počela sam pjevušiti prve stihove, a oni su odmah nastavili pjesmu. Kad sam im rekla da je upravo ta skladba primljena na festival, tata je ostao bez riječi“, prepričava nam te ističe da su njenog oca tada emocije potpuno svladale.

„Počeo se smijati i plakati u isto vrijeme. Pitao me: ‘Hoćeš mi reći da ću sa svoje 84 godine ponovno biti autor na Omiškom festivalu?’ Rekla sam mu da hoće i da je to moj poklon za njega“, kazuje nam Ana.

Od najmlađe do najstarijeg sudionika festivala

Kodrić je posljednji put na omiškom festivalu sudjelovao davne 1984. godine sa skladbom „S kamena se vidi more“, koju je izvela klapa Kamen pod njegovim vodstvom te osvojila treću nagradu žirija.

Upravo je uz taj nastup vezana jedna obiteljska anegdota koju Kodrićevi prepričavaju već više od 40 godina.

„Tada sam imala deset mjeseci i počela sam plakati tijekom festivalskog programa. Mama me predala tati koji je sa mnom otišao iza pozornice. Upravo u tom trenutku prozvali su klapu Kamen i njega da izađu po nagradu. Nije znao kamo sa mnom, a članovi klape rekli su mu da jednostavno izađe na pozornicu s bebom u naručju“, priča naša sugovornica.

Tako je mala Ana završila na festivalskoj pozornici zajedno s ocem.

„Voditeljica Ksenija Urličić pitala je tko je beba, a jedan član klape odgovorio je: ‘To je maskota klape Kamen.’ Uvijek se šalimo da sam bila najmlađa osoba koja je izašla na pozornicu Omiškog festivala, a moj otac je ove godine vjerojatno najstariji autor festivala“, priča Ana.

Pjesma o domu i nostalgiji

Skladba „Kako je blizu, a daleko“ prvi će put biti javno izvedena upravo na omiškom festivalu, a otpjevat će je bračka klapa Morbin.

Riječ je o pjesmi snažno obilježenoj nostalgijom za rodnim krajem. Kodrić je rođen u Brusju na Hvaru, a veći dio života proveo je daleko od rodnog otoka.

„Tata je živio u Splitu, Zagrebu, Rijeci, a kao mladić s obitelji je otišao i u Australiju. Cijeli život vraćao se Hvaru i nosio ga u sebi. Ova pjesma je njegova autobiografska priča o otoku koji je uvijek blizu, u srcu, a istovremeno daleko. Zbog toga sam odlučila prijaviti upravo ovu pjesmu i povjeriti ju otočkoj klapi. Kad razgovarate s ljudima koji su otišli, osjetite koliko im nedostaje rodni kraj. Često imaju osjećaj da im nešto nedostaje, dok mi ovdje ponekad uzimamo zdravo za gotovo to što živimo ondje gdje su nam korijeni. Upravo o tome govori ova pjesma“, istaknula je Ana.

Od pionira rocka do klapskog autora

Kodrićeva glazbena biografija podsjeća na presjek nekoliko važnih razdoblja hrvatske glazbene scene. Bio je član VIS-a Pirati, jednog od prvih rock sastava na prostoru tadašnje Jugoslavije, osnovanog još 1962. godine u Zagrebu.

Kao saksofonist sudjelovao je u pionirskim danima domaćeg rocka, a fotografija njegovog benda danas se nalazi na naslovnici značajne monografije „Kad je rock bio mlad“ autora Siniše Škarice.

Kasnije se okrenuo autorskom radu. Njegovu avangardnu rock pjesmu „Mreže ljubavi“ izvela je Josipa Lisac na Zagrebačkom festivalu 1971. godine osvojivši treću nagradu, a kao dalmatinski šansonijer ostvario je zapažene uspjehe i izvan Hrvatske.

U nekadašnjoj Čehoslovačkoj je s pjesmom „Čeka te more“ proglašen pjevačem godine pa je nastupio u Pragu uz filharmonijski orkestar te na češkoj nacionalnoj televiziji. Također, s klapom Kamen gostovao je na Olimpijadi u Sarajevu 1984.godine.

Tijekom godina surađivao je s klapama, folklornim društvima i brojnim glazbenicima, a stvarati nije prestao ni danas.

„Otac je stalno za klavirom i laptopom. Koristi program Sibelius kojim piše note te uvijek smišlja nove projekte. To je čovjek kojemu umjetnički zanos nikad ne nestaje pa je u našem domu uvijek pjesma. Pjevaju i on i mama, a pridružimo se i ja, moj suprug glazbenik i dvije kćeri koje obje pohađaju glazbenu školu“, sa smiješkom kaže Ana.

Upravo zato je ovogodišnji povratak na Omiški festival predivna priča o glazbi koja traje cijeli život, o obitelji koju povezuje ista ljubav prema pjesmi te o skladbi koja je potiho živjela unutar jedne obitelji, da bi sada pronašla put do publike te svoga autora još jednom vratila ondje gdje glazba živi glasno – na festival!