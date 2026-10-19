Prije 40 godina otišao je legendarni dotur Luigi: Karlo Bulić ostavio je neizbrisiv trag u srcima Dalmatinaca

Na današnji dan prije 40 godina preminuo je Karlo Bulić, nama najpoznatiji i najupečetljjviji kao dotur Lugi iz kultne Smojine i Marušićeve serije “Naše malo misto”. Prva je to, pa možda i jedina TV serija koja je doslovno praznila dalmatinske pjacete i kalete. “Velo Misto” istog autora Miljenka Smoje, više je bilo svojevrsni projekt zasnovan po autentičnim događajima o povijesti Splita, posebno Hajduka, bez kojeg se naš grad ne može opisati, dok je “Naše malo misto” zasnovano na izmišljenim likovima koji kao da su izašli iz kantunala Dalmacije koje više nema.

Likovi uz Luigija i njegovu Bepinu, Roko Prč, Anđa Vlajina, Načelnik, Servantes, Ivan Trogiranin i ostali, zauvijek su ostali u kolektivnoj memoriji našeg podneblja i velika glumačka ostvarenja Karla Bulića, Asje Kisić, Borisa Dvornika, Zdravke Krstulović, Ivice Vidovića i ostalih iz plejade glumačkih asova uz koje smo odrastali.

I dobro je da HRT često reprizira ovu seriju, da je vide i mlađe generacije.

Lijepo je i što je splitski HNK prije dvije godine postavio u režiji Gorana Golovka predstavu “Tiha noć” rađenu prema ovoj kultnoj seriji, u kojoj su maestralna glumačka ostvarenja dali Nives Ivanković i Nenad Srdelić.

Znao mi je pričati Boris Dvornik, kako je najviše volio izvoditi pjesmu “Laku noć Luigi, laku noć Bepina”, koju je svojedobno otpjevao i snimio.

Pjesmu je originalno otpjevao na svom albumu “Karoca” izdanom 1982., također veliki Oliver Dragojević.

“To su najčedniji likovi ikada odigrani i snimljeni ovdje oko nas”, govorio je Boris.

I kad bi zaspalo “Malo misto”, gorilo bi svitlo jedino na ponistri dotura Luigija, Bepina sluša, a Luigi čita Dantea..

Ponovit ćemo onu Borisovu i Runjjćevu, Laku noć Luigi, laku noć Bepina, lipo spavajte, pamtimo Vas i volimo Vas.