Na današnji dan prije točno 35 godina, 21. studenoga 1991., u 5.25 sati srušen je Maslenički most, jedan od najvažnijih prometnih objekata u Hrvatskoj. Eksplozija koja je razorila njegovu čeličnu konstrukciju označila je jedan od najdramatičnijih trenutaka Domovinskog rata u Dalmaciji. Jadranska magistrala ostala je bez ključnog prijelaza preko Novskog ždrila, a cestovno povezivanje hrvatskog sjevera i juga pretvorilo se u iznimno težak logistički i sigurnosni problem.

Iza rušenja mosta krije se povijesna činjenica koju mnogi ni danas ne znaju. Maslenički most nisu srušile postrojbe JNA, nego hrvatski branitelji, kako bi spriječili prodor neprijateljskih snaga i moguće potpuno okruženje Zadra.Bio je to težak obrambeni potez, iznuđen ratnim okolnostima i napredovanjem agresorskih snaga, ali i događaj koji je imao dalekosežne posljedice za promet, gospodarstvo i svakodnevni život Dalmacije.

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Most koji je povezivao Hrvatsku nestao je u 5.25 sati

Izvorni Maslenički most izgrađen je 1961. godine na Jadranskoj magistrali, prema projektu inženjera Vojislava Draganića. Bio je to impresivan čelični lučni most dug približno 315 metara, s kolnikom na visini od oko 55 metara iznad mora. Tijekom sljedeća tri desetljeća postao je nezamjenjiva cestovna veza sjeverne i srednje Dalmacije te važan dio prometnog pravca kojim su putnici i roba stizali prema Zadru, Šibeniku, Splitu i ostatku juga Hrvatske.

Most je bio značajan i kao građevinski pothvat, a njegova je konstrukcija obnovljena 1990. godine. Međutim, početkom Domovinskog rata našao se u neposrednoj blizini sve opasnijih vojnih operacija. Napredovanjem JNA i pobunjenih srpskih snaga, osobito nakon okupacije dijelova Ravnih kotara, područje Maslenice pretvorilo se u jednu od strateški najosjetljivijih točaka hrvatske obrane.

Studeni 1991. bio je iznimno težak za zadarsko područje. Samo nekoliko dana prije rušenja mosta, 18. studenoga, počinjeni su strašni zločini u Škabrnji i Nadinu, a neprijateljske postrojbe nastavile su s napadima i pokušajima zauzimanja novih položaja. U takvim okolnostima hrvatski su branitelji procijenili da bi očuvanje prijelaza preko Novskog ždrila moglo omogućiti dodatno napredovanje JNA prema Zadru, zbog čega je donesena odluka o njegovu rušenju.

Prema podacima koje je objavio Hrvatski vojnik, most je srušen 21. studenoga 1991. točno u 5.25 sati. Nakon aktiviranja eksploziva masivna konstrukcija srušila se u Novsko ždrilo, a promet na jednom od najvažnijih dijelova Jadranske magistrale bio je prekinut. Godinama su kružile različite priče o tome tko je odgovoran za eksploziju, uključujući i nevjerojatnu verziju o udaru groma koji je navodno aktivirao eksploziv, no HRT u svojem povijesnom prikazu potvrđuje da je most srušila hrvatska strana iz obrambenih razloga.

Nevjerojatan detalj: Istoga dana potpisan je sporazum o otvaranju prometa preko Maslenice

Posebno zanimljiva povijesna okolnost jest da je na isti dan kada je Maslenički most srušen potpisan sporazum u Žitniću, između predstavnika hrvatske Vlade i JNA. Sporazum se odnosio na izmještanje postrojbi JNA iz garnizona u Splitu, Šibeniku, Zadru i Pločama, ali je sadržavao i odredbu o prometnom povezivanju preko Maslenice. U njegovoj 12. točki bilo je predviđeno otvaranje Jadranske magistrale na području Masleničkog mosta i Zelenog hrasta te povlačenje suprotstavljenih snaga na određenu udaljenost od prometnice.

Stvarnost na terenu bila je potpuno drukčija od diplomatskih dogovora. Dok su predstavnici dviju strana pregovarali o povlačenju vojske i otvaranju prometnih pravaca, most je već bio srušen, a borbe nisu prestajale. Prema Hrvatskom vojniku, istoga dana JNA je s područja Zelenog hrasta izvela tenkovsko-pješački napad na Slivnicu, pri čemu su neprijateljski tenkovi zaustavljeni u Slivnici Donjoj.

Rušenje Masleničkog mosta nije značilo da je Hrvatska u potpunosti ostala bez veze sa svojim jugom, ali je nestao izravni cestovni pravac preko Novskog ždrila. Promet se morao preusmjeravati na znatno zahtjevniji put preko otoka Paga, uz korištenje trajektne linije Prizna – Žigljen i Paškog mosta. Ta alternativna veza postala je presudna za opskrbu, prometovanje civila, prijevoz prognanika i održavanje komunikacije između dijelova zemlje.

Međutim, i Paški most bio je meta JNA. Neprijateljsko zrakoplovstvo napadalo ga je tijekom listopada i studenoga 1991., a posebno snažan napad izveden je 8. studenoga, dakle čak 13 dana prije konačnog rušenja Masleničkog mosta. Paški most pretrpio je oštećenja, ali je zahvaljujući obrani hrvatskih snaga ostao u funkciji. Njegovo očuvanje spriječilo je potpuni prekid te ključne prometne alternative, čime je osujećen jedan od najopasnijih pokušaja prometnog presijecanja Hrvatske.

Operacija Maslenica: Početak oslobađanja i povratka prometne veze

Nakon rušenja mosta u studenome 1991., Hrvatska je dulje od godinu dana živjela s ozbiljno narušenim prometnim povezivanjem sjevera i juga. Neprijateljske snage držale su važne položaje u zadarskom zaleđu, a područje Novskog ždrila bilo je izloženo vojnom djelovanju. Ponovno osiguravanje tog prostora postalo je jedan od ključnih strateških ciljeva Hrvatske vojske i policije.

U rano jutro 22. siječnja 1993. započela je vojno-redarstvena operacija Maslenica, jedna od prvih velikih oslobodilačkih operacija hrvatskih snaga tijekom Domovinskog rata. Hrvatska vojska i policija u nekoliko su dana oslobodile važan dio zadarskog zaleđa, uključujući područje Maslenice i Novskog ždrila, te stvorile uvjete za obnovu prometne veze sjevera i juga zemlje. U operaciji su sudjelovale brojne hrvatske postrojbe, među njima i pripadnici legendarne 4. gardijske brigade iz Splita.

Iako su ključni ciljevi početnog prodora ostvareni u svega nekoliko dana, teške borbe i neprijateljski protunapadi nastavili su se sljedećih mjeseci. Prema podacima koji se navode prilikom službenih obilježavanja operacije, u operaciji Maslenica i borbama koje su uslijedile poginulo je 127 hrvatskih branitelja. Vraćanje Novskog ždrila pod hrvatski nadzor omogućilo je da se pristupi onome što je još nedavno izgledalo gotovo nemoguće – ponovnom uspostavljanju cestovnog prijelaza preko mora.

Već 30. siječnja 1993. predsjednik Franjo Tuđman položio je temeljni kamen novog Masleničkog mosta. Bio je to važan simbol oporavka i odlučnosti da se obnovi prometna povezanost Hrvatske, iako je do njegova završetka trebalo proći još nekoliko godina. U međuvremenu se tražilo brzo, privremeno rješenje koje bi omogućilo cestovni promet preko Novskog ždrila.

Pontonski most pod granatama: Velika uloga splitskih tvrtki i hrabrih ronilaca

Jedna od najnevjerojatnijih epizoda u povijesti Maslenice dogodila se u ljeto 1993. godine, kada je izgrađen privremeni pontonski most dug 279 metara. Konstrukcija se sastojala od pet velikih teglenica i šest prijelaznih čeličnih mostića, a dovršetak izgradnje svečano je obilježen 18. srpnja 1993. godine. Prvi kamioni i vozila, prema svjedočanstvu objavljenom u Hrvatskom vojniku, počeli su prometovati preko mosta 30. srpnja.

U izgradnji pontonskog mosta iznimno važnu ulogu odigrale su splitske tvrtke Brodosplit, Brodospas i Konstruktor. Projektanti Brodosplita surađivali su s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, dok su radnici brodogradilišta izrađivali čelične prijelaze i zaštitne elemente. Korištene su teglenice Brodospasa, a u zahtjevnim radovima sudjelovali su i brojni drugi stručnjaci, radnici i hrvatski branitelji.

Koliko je taj pothvat bio važan, pokazuje i činjenica da je predsjednik Franjo Tuđman 20. srpnja 1993. donio posebnu odluku kojom je pohvalio radnike, inženjere i rukovoditelje Brodospasa, Konstruktora, Brodosplita i Hrvatskih cesta. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a kao razlog posebno se ističe izgradnja mosta u iznimno kratkom roku i vrlo teškim uvjetima. Za Dalmaciju je to bilo mnogo više od građevinskog uspjeha – prvi put nakon dugog razdoblja ponovno je uspostavljen izravan cestovni prijelaz preko Novskog ždrila.

No pontonski most ubrzo je postao jedna od najizloženijih meta neprijateljskog topništva. Zabilježeni su deseci izravnih pogodaka, a pojedine teglenice bile su toliko oštećene da su dijelovi konstrukcije tonuli ili prijetili prekidom prometa. Posebno se pamti slučaj teglenice nazvane Kleopatra, dopremljene iz pulskog Uljanika nakon oštećenja jedne od prvih sekcija mosta, koja je poslije također pogođena neprijateljskom vatrom.



U njegovoj obrani i održavanju važnu ulogu imala je posebna Operativna grupa Most, u kojoj su djelovali ronioci, stručnjaci za zavarivanje i drugi hrvatski branitelji. Ratni zapovjednik Vinko Šimunić Bubanj poslije je svjedočio kako su oštećenja često sanirali noću, u razdobljima kada je neprijateljsko djelovanje bilo slabije, dok su preko konstrukcije prolazili kamioni i druga vozila. Ronioci su pod morem popravljali probijene teglenice, ispumpavali vodu te osiguravali dijelove mosta koji su prijetili potonućem.

Postavljena je čak i posebna zaštitna metalna mreža, duga 170 i visoka devet metara, kako bi se smanjila opasnost od mogućih napada torpedima. Prema Šimunićevu svjedočanstvu, tijekom prometovanja pontonskim mostom nije poginuo nijedan branitelj ni civil, iako je ranjeno dvoje branitelja i šestero civila. Unatoč stalnom granatiranju, pontonski je most ostao simbol prkosa i sposobnosti Hrvatske da pod najtežim okolnostima održava vezu svojih dijelova, sve do izgradnje trajnog mosta.

Novi Maslenički most otvoren 1997., a stari obnovljen 2005. godine

Novi, armiranobetonski Maslenički most počeo se graditi 1993. godine, nakon oslobađanja područja u operaciji Maslenica. Njegovu gradnju vodila je splitska građevinska tvrtka Konstruktor, dok su projekt izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta u Zagrebu, među kojima su bili Vinko Čandrlić, Jure Radić i Zlatko Šavor. Riječ je o impresivnom mostu dugom približno 378 metara, s armiranobetonskim lukom raspona 200 metara i kolnikom na visini od oko 92 metra iznad mora.

Dana 8. travnja 1997. novi Maslenički most svečano je pustio u promet predsjednik Franjo Tuđman. Time je, nakon više od pet godina od rušenja izvornog mosta, ostvaren jedan od najvažnijih prometnih i simboličkih ciljeva poslijeratne Hrvatske. Most je poslije postao sastavni dio autoceste A1, no njegov položaj na području izloženom snažnim udarima bure pokazao se prometnim izazovom.

Zbog potrebe za pouzdanom alternativom autocestovnom mostu, donesena je odluka da se ponovno izgradi i stari Maslenički most, na istome mjestu na kojem je srušen 1991. godine. Nova čelična konstrukcija oblikovana je po uzoru na izvornu, ali je most proširen za 1,1 metar, na ukupno 10,5 metara. U obnovi je sudjelovala tvrtka Đuro Đaković – Montaža, a projektirao ga je Stjepan Štorg.

Obnovljeni stari Maslenički most službeno je otvoren 17. lipnja 2005. godine, kada ga je u promet pustio tadašnji ministar prometa Božidar Kalmeta. Prema podacima resornog ministarstva, uklanjanje dijelova stare konstrukcije s kopna i izgradnja novog mosta ukupno su stajali približno 62 milijuna kuna. Time je Jadranska magistrala ponovno dobila svoj povijesni prijelaz preko Novskog ždrila, koji i danas ima važnu ulogu kao alternativni prometni pravac tijekom zatvaranja autoceste zbog bure.

Danas preko Novskog ždrila stoje dva velika mosta, od kojih svaki nosi drukčiji dio hrvatske povijesti. Jedan je izgrađen nakon oslobađanja područja u Domovinskom ratu, a drugi stoji na mjestu gdje je 21. studenoga 1991. nestala konstrukcija koja je desetljećima povezivala Dalmaciju s ostatkom zemlje. Priča o Masleničkom mostu zato nije samo priča o rušenju i gradnji, nego i o obrani Zadra, ratnoj izolaciji Dalmacije, hrabrosti hrvatskih branitelja te graditeljima koji su obnovili jednu od najvažnijih prometnih veza Hrvatske.