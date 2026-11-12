Prije 35 godina Split je bio pod granatama: Neprijateljski brod imena „Split” napao grad, a hrvatski branitelji ispisali povijest!

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježava 35. obljetnicu Dana obrane grada Splita i razbijanja pomorske blokade Jadrana, prisjećajući se dramatičnih događaja iz studenoga 1991. godine, kada je Jugoslavenska ratna mornarica napala Split, a hrvatske pomorske snage obranile grad i razbile neprijateljsku pomorsku blokadu.

Diverzanti Hrvatske ratne mornarice u večernjim satima 14. studenoga 1991. godine izvršili su napad na neprijateljski brod „Mukos”. Kao odmazdu za taj napad, s brodova JRM-a počela je topnička paljba po Braču i Šolti. Istovremeno se pucalo i po Splitu iz neprijateljske ratne luke Lora.

Ujutro, 15. studenoga 1991. godine, u svitanje dana, JRM je s brodova, koji su već danima blokirali sav pomorski promet u Bračkom kanalu, napala grad Split. Tog su jutra snage JRM-a cijevi svojih topova okrenule prema Dioklecijanovom gradu, gradu tisućljetne povijesti, želeći prije definitivnog odlaska nanijeti što više štete gradu i njegovim građanima. Da apsurd bude veći, neprijateljske granate ispaljivane su na Dioklecijanov grad s velikog patrolnog broda JRM-a koji je nosio ime „Split”.

Razorne granate u prvim satima borbe uzele su živote dvojice pomoraca koji su poginuli na trajektu „Vladimir Nazor”. Topničke bitnice Hrvatske ratne mornarice sa Šolte, Kašjuna i Brača uzvratile su paljbu i tada se pred očima velikog broja Splićana, Bračana i Šoltana odvijala prva prava pomorska bitka.

Kako je bitka odmicala, do tada prepuni samopouzdanja i arogancije, zapovjednici brodova okrenuli su krmu i dali se u bijeg zajedno s VPBR-31 „Split”, ponosom tadašnje jugomornarice. Nastojali su se Bračkim, Neretljanskim i Korčulanskim kanalom izvući nekažnjeno prema otoku Visu. No, da bi pravda bila zadovoljena, a pobjeda još blistavija, pobrinuli su se topnici s Pelješca i Korčule, koji su bjeguncima pripremili nezaboravan doček. Tako je razarač „Split”, bježeći Korčulanskim kanalom, bio pogođen projektilom topnika s Privale na otoku Korčuli te se tako oštećen vukao prema otoku Visu.

Od ostalih brodova koji su se tog dana i noći zatekli u Neretljanskom i Korčulanskom kanalu, ukupno ih je šest pogođeno, a jedan je ostavljen nasukan u uvali Torac na otoku Hvaru.

Poraz, a osobito onaj prvi, uvijek je i te kako bolan. Zato je neprijatelj, angažiranjem i svojega ratnog zrakoplovstva, pokušao uzvratiti udarac. Od četiri zrakoplova koja su se pojavila u prvom naletu, brački protuzrakoplovci oborili su dva, koja su pala u more.

Razbijanjem neprijateljskih pomorskih snaga i njihovim izbacivanjem iz međuotočnog područja, Hrvatska ratna mornarica izvršila je svoju operativno-strategijsku zadaću, odnosno oslobodila najveći dio našeg mora, obale i otoka te umnogome preokrenula tijek rata. Od tada, a nadamo se više nikada, naša primorska mjesta, a poglavito otoke, neće mučiti pomorske blokade, a brodovi će slobodno ploviti hrvatskim Jadranom.

Split i cijela Dalmacija imaju razloga s ponosom se sjećati tih dana. Ipak, posebnu zahvalnost i najdublje poštovanje dugujemo onima koji su svoje živote ugradili u naše pobjede. Do kraja rata na dalmatinskim i ostalim bojišnicama živote je izgubilo 66 pripadnika Hrvatske ratne mornarice.

Svima njima još jednom – slava i vječna hvala!

Obilježavanje 35. obljetnice

Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice i ove će godine prigodnim programom obilježiti ovu važnu obljetnicu. Središnji program održat će se u petak, 13. studenoga 2026. godine, u Splitu.

Obilježavanje će započeti u 9:00 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za poginule i umrle pripadnike Hrvatske ratne mornarice na Braniteljskom groblju Lovrinac. U 10:00 sati uslijedit će isplovljavanje broda Hrvatske ratne mornarice sa sidrišta vojarne „Admiral flote Sveto Letica Barba”, dok će se u 11:00 sati u crkvi sv. Ante na Poljudu služiti sveta misa za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje.

U 12:30 sati u Časničkom domu Lora održat će se Skupština Udruge veterana Hrvatske ratne mornarice, namijenjena članovima Skupštine, a program će završiti svečanom akademijom u 18:00 sati u Domu Hrvatske vojske, u restoranu „Poljud”.

Obilježavanje će se nastaviti u nedjelju, 15. studenoga 2026. godine, na otoku Šolti. Polazak trajekta iz Splita predviđen je u 8:30 sati, a po dolasku na Šoltu, u 9:30 sati, održat će se polaganje vijenaca i paljenje svijeća za poginule i umrle hrvatske branitelje kod Spomenika braniteljima u parku Dardin u Grohotama. U 10:00 sati služit će se sveta misa za sve poginule i umrle branitelje u crkvi sv. Stjepana Prvomučenika u Grohotama.

Obilježavajući 35 godina od ovih povijesnih događaja, Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice čuva uspomenu na hrabrost i odlučnost hrvatskih branitelja koji su obranili Split i hrvatski Jadran te s posebnim pijetetom odaje počast svima koji su svoje živote položili za slobodu Republike Hrvatske.