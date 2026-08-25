Prije 35 godina počela je oružana obrana Cetinskog kraja: Sinj se poklonio Ivanu Kamberu i Luki Ercegu, njihova žrtva ne smije biti zaboravljena

Sinj je danas obilježio 35. obljetnicu napada na vojarne bivše JNA u gradu i početka oružane obrane Cetinskog kraja od velikosrpske agresije. Bila je to prigoda za prisjećanje na dramatične dane iz kolovoza 1991. godine, ali prije svega za odavanje počasti hrvatskim braniteljima koji su u borbi za slobodu položili svoje živote.

U obilježavanju su sudjelovali gradonačelnik Miro Bulj, predsjednica Gradskog vijeća Marija Gaurina i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta. Uz predstavnike Grada Sinja, vijence su položile predstavnice Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinske krajine te članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja Luke Ercega i Ivana Kambera.

Počast na mjestima na kojima se stvarala povijest

Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za Ivana Kambera u vojarni "126. brigade HV", nekadašnjoj vojarni "Kula". Nakon toga počast je odana Luki Ercegu u vojarni "Ivaniša Nelipića".

Izaslanstva su potom položila vijence i zapalila svijeće u Spomen-parku hrvatskih branitelja ispred zgrade Gradske uprave, kao i ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Obilježavanje je završeno svetom misom zahvalnicom za Domovinu i sve preminule hrvatske branitelje u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

Tog 25. kolovoza 1991. Sinj je uzvratio

Datum 25. kolovoza 1991. godine duboko je upisan u noviju povijest Sinja i Cetinskog kraja. Nakon združenog napada snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Kijevo i Vrliku, hrvatski branitelji odgovorili su napadom na tadašnje kasarne "Kula" i "Tadija Anušić" u Sinju te blokadom vojnog poligona Kukuzovac.

U napadu na sinjske vojarne poginuli su Ivan Kamber iz Rude i Luka Erceg iz Otoka. Njihova imena ostala su trajno povezana s prvim danima oružane obrane Cetinskog kraja i borbom za hrvatsku neovisnost.

Žrtva koja se ne zaboravlja

Današnjim obilježavanjem još je jednom iskazana zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote položili za slobodu hrvatskog naroda i stvaranje neovisne Republike Hrvatske. Trideset i pet godina poslije, sjećanje na te događaje i poginule branitelje ostaje snažno u Sinju i cijeloj Cetinskoj krajini.

Njihova žrtva trajno je upisana u povijest ovoga kraja.