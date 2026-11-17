17.11.2026. - Osnovana 116. brigada Hrvatske vojske

Na današnji dan, 17. studenoga 1991. godine, u Metkoviću je ustrojena 116. brigada Hrvatske vojske, poznata pod imenom „Neretvanski gusari”. Punih 35 godina poslije, njezina uloga u Domovinskom ratu ostaje neizostavan dio povijesti doline Neretve, Dubrovačkog primorja i obrane hrvatskog juga.

Brigada je nastala u jednom od najtežih razdoblja hrvatske novije povijesti, kada su se obrambene snage suočavale s napadima Jugoslavenske narodne armije i srpsko-crnogorskih snaga. Njezini pripadnici branili su područja od iznimne strateške važnosti, sudjelovali u zaustavljanju neprijateljskih prodora te kasnijim oslobodilačkim operacijama.

Od prvih neretvanskih postrojbi do jedinstvene brigade

Odluku o ustrojavanju 116. brigade HV-a donio je tadašnji ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak, a njezinu su okosnicu činile već postojeće obrambene postrojbe iz doline Neretve.

Posebno važnu ulogu imala je samostalna „A” satnija Zbora narodne garde Metković, osnovana početkom lipnja 1991. godine. Bila je među prvim organiziranim hrvatskim vojnim postrojbama na južnom bojištu i predstavljala je temelj za stvaranje snažnije obrambene organizacije.

Ustrojavanjem brigade objedinjene su snage iz više neretvanskih sredina. Zapovjedništvo i Prva bojna ustrojeni su u Metkoviću, Druga bojna u Opuzenu, Treća u Pločama, a Četvrta, poznata i kao Otrićka bojna, u Novim Selima. Ustrojene su i pristožerne postrojbe, popunjavane ljudstvom iz cijelog neretvanskog kraja.

Naknadno, 6. lipnja 1992. godine, u Blacama je ustrojena Stolačka bojna, koja je također djelovala u sastavu brigade.



Za prvoga ratnog zapovjednika imenovan je pukovnik Nedjeljko Obradović, a postrojba je ubrzo preuzela značajne obrambene zadaće na prostoru od doline Neretve prema dubrovačkom području.

Oružje osvojeno u Pločama bilo je dragocjeno za obranu Dalmacije

Jedan od važnih događaja koji je prethodio ustrojavanju brigade bila je vojna akcija „Zelena tabla – Mala bara”, provedena u noći s 14. na 15. rujna 1991. godine na području Ploča.

Tijekom te akcije hrvatske snage zauzele su vojne objekte i skladišta Jugoslavenske narodne armije te zaplijenile velike količine naoružanja, streljiva i vojne opreme.

Bio je to iznimno važan uspjeh u razdoblju kada je hrvatskim postrojbama nedostajalo oružja. Zaplijenjena sredstva pridonijela su opremanju obrambenih snaga doline Neretve, ali i drugih hrvatskih postrojbi u Dalmaciji.

Akcija je provedena prije formalnog osnutka 116. brigade, no u njoj su sudjelovale snage neretvanskog kraja iz kojih je poslije nastala ova postrojba. Zbog toga „Zelena tabla – Mala bara” zauzima posebno mjesto u povijesti organiziranja obrane juga Hrvatske.

Bitka za Stolove: Jedan od prijelomnih trenutaka obrane Neretve

Ratni put 116. brigade posebno su obilježile borbe za sprječavanje neprijateljskog prodora prema dolini Neretve, na prostoru od Popova polja prema uvali Bistrina, nedaleko od Neuma.

Jedan od najvažnijih trenutaka dogodio se 10. travnja 1992. godine, tijekom bitke za Stolove. Neprijateljske snage nastojale su probiti hrvatske obrambene položaje i ugroziti dolinu Neretve, što bi imalo teške posljedice za obranu čitavog područja.

Pripadnici 116. brigade, zajedno s dijelovima 4. gardijske brigade te 113. i 114. brigade HV-a, sudjelovali su u borbama kojima je neprijateljski napad zaustavljen, a napadačke snage odbačene s hrvatskih položaja.

Borbe su bile iznimno zahtjevne, uz poginule i ranjene pripadnike hrvatskih postrojbi. Obrana ovog prostora bila je važna za sigurnost neretvanskog kraja, cestovnih komunikacija i prilaza južnoj Dalmaciji.

Nakon zaustavljanja neprijateljskih prodora, pripadnici 116. brigade sudjelovali su i u operacijama oslobađanja Dubrovačkog primorja, dubrovačkog zaleđa i Konavala.

Kroz brigadu prošlo više od 6.400 branitelja

Prema podacima koje je objavio Grad Metković, tijekom Domovinskog rata kroz 116. brigadu prošlo je 6.409 hrvatskih branitelja, od kojih su 52 poginula, dok ih je više stotina ranjeno, ozlijeđeno ili oboljelo.

Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije, obuhvaćajući 116. brigadu i kasniju 116. domobransku pukovniju, navodi ukupno više od 6.500 pripadnika i 66 poginulih. Razlika u podacima proizlazi iz različitog obuhvata postrojbi.

Nakon ratnog djelovanja brigada je preustrojena u 116. domobransku pukovniju, koja je nastavila izvršavati zadaće na južnom bojištu, uključujući obranu dubrovačkog područja tijekom završnih ratnih operacija 1995. godine.

Za iskazano junaštvo njezinih pripadnika 116. brigada odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog, jednim od značajnih hrvatskih državnih odlikovanja.

Sjećanje na brigadu sačuvano je i u Metkoviću,