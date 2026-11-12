Prije 35 godina osnovana je 141. brigada HV-a: Od Splita i Kaštela do najtežih bojišta, 60 njezinih pripadnika položilo je život za Hrvatsku

Na današnji dan prije točno 35 godina, 12. studenoga 1991., osnovana je 141. brigada Hrvatske vojske, postrojba čiji je ratni put neraskidivo povezan sa Splitom, Kaštelima i cijelom Dalmacijom. Nastala u jednom od najtežih razdoblja Domovinskog rata, okupljala je dragovoljce koji su iz svojih domova, splitskih kvartova i kaštelanskih mjesta odlazili na hrvatska bojišta.

Tijekom ratnih godina njezini su pripadnici prošli brojne opasne i zahtjevne zadaće, od obrane juga Hrvatske i drniškog područja do zadarskog zaleđa i završnih vojnih operacija 1995. godine. U borbama za slobodu Hrvatske život je izgubilo 60 pripadnika 141. brigade, a njihov doprinos i danas se s posebnim poštovanjem obilježava u Splitu i Kaštelima.

Od splitskih dragovoljaca i Kaštelana nastala je velika vojna postrojba

Brigada je ustrojena na temelju dragovoljačkih postrojbi koje su na splitskom i kaštelanskom području već bile organizirane tijekom 1991. godine. Njezinu jezgru činio je Prvi splitski samostalni dragovoljački bataljun, sastavljen od dragovoljačkih odreda iz splitskih mjesnih zajednica, koji je postao temelj prve bojne.

Dragovoljačke postrojbe Narodne zaštite s područja Kaštela i kaštelanske Zagore činile su osnovu druge bojne, dok su u sastav brigade ušli i pripadnici drugih organiziranih skupina iz šire okolice Splita, uključujući područje Podstrane.



Prve zadaće uključivale su zaštitu važnih objekata, blokadu i oslobađanje vojarni JNA te pripremu ljudstva za odlazak na bojište. Međutim, zbog izuzetno teške ratne situacije, nije prošlo mnogo vremena prije nego što su pripadnici brigade upućeni u izravne borbene aktivnosti.

Od obrane Stona i Neretve do drniškog i zadarskog bojišta

Nedugo nakon osnutka dio prve bojne odlazi na južno bojište, gdje sudjeluje u obrani stonskog područja i sprječavanju neprijateljskog prodora prema dolini Neretve. Riječ je o iznimno važnom razdoblju u kojem je obrana hrvatskog juga bila jedan od ključnih vojnih prioriteta.

Već sredinom prosinca 1991. prva i druga bojna upućene su na drniško bojište, a početkom 1992. ondje im se pridružuje i ostatak brigade. Njezini pripadnici sudjeluju u obrani područja Moseća, Svilaje i okolnih položaja, dok se dio snaga angažira i u operaciji Miljevci.

Tijekom 1992. i 1993. brigada prolazi kroz nekoliko preustroja, a njezine borbene skupine djeluju na više različitih bojišta. Dio postrojbe ponovno je angažiran na jugu Hrvatske, dok se druge skupine uključuju u borbe na području Peruče i drniškog zaleđa.

Posebno zahtjevno razdoblje uslijedilo je na zadarskom bojištu, gdje je brigada sudjelovala u obrani položaja u Sektoru 3. Ondje je bila izložena snažnim neprijateljskim napadima i pretrpjela značajne ljudske gubitke.

Upravo zbog uspješnog izvršavanja zadaća na različitim bojištima, načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, general Janko Bobetko, pohvalio je 141. brigadu kao jednu od najboljih pričuvnih postrojbi Hrvatske vojske.

Krvavi 13. kolovoza 1995.: U jednom danu poginulo 15 pripadnika brigade

Jedan od najtežih trenutaka na cijelom ratnom putu brigade dogodio se 13. kolovoza 1995. godine, neposredno nakon oslobodilačke operacije Oluja.

Na području Bosanskog Grahova i pravca prema Kninu hrvatski položaji našli su se pod snažnim protunapadom srpskih snaga. U borbe je bilo uključeno i zrakoplovstvo, a pripadnici 141. brigade sudjelovali su u obrani oslobođenog prostora.

Prema povjesnici brigade, objavljenoj i na portalu Dalmacija Danas, toga je dana poginulo 15 njezinih pripadnika, dok su 43 ranjena.

Bio je to jedan od najtežih pojedinačnih gubitaka splitsko-kaštelanske postrojbe tijekom Domovinskog rata. Unatoč izuzetno teškim okolnostima, hrvatske snage odbile su napad te organizirale protunapad kojim su ponovno učvršćeni obrambeni položaji.

Nakon toga pripadnici brigade sudjelovali su i u završnim vojnim operacijama Maestral i Južni potez, kojima je hrvatska vojska zajedno s drugim hrvatskim snagama djelovala na prostoru Bosne i Hercegovine.

Šezdeset poginulih i odlikovanje za ratni doprinos

Tijekom Domovinskog rata 141. brigada prošla je dug i zahtjevan ratni put, a njezini pripadnici sudjelovali su u obrani i oslobađanju brojnih područja. Za doprinos u Domovinskom ratu brigada je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog, jednim od značajnih hrvatskih državnih odlikovanja.

Krajem 1995. započelo je razvojačenje najvećeg dijela postrojbe, dok je manji dio ostao u sastavu sve do 30. lipnja 1996. godine.

Ipak, najveća cijena njezina ratnog puta ostaje 60 poginulih pripadnika. Iza te brojke nalaze se ljudi koji su prije rata živjeli među svojim susjedima, prijateljima i obiteljima u Splitu, Kaštelima i okolnim mjestima, a zatim sudjelovali u obrani Hrvatske.

Danas velika obljetnica: Vijenci na Malačkoj i Lovrincu, misa i svečana akademija

U četvrtak, 12. studenoga 2026., Split i Kaštela obilježavaju 35. obljetnicu osnutka 141. brigade Hrvatske vojske.

Prema najavljenom programu, obilježavanje započinje u 9 sati polaganjem vijenaca kod Spomen-obilježja Malačka, a nastavlja se u 9:30 sati na Braniteljskom groblju Lovrinac u Splitu.

U 11 sati u crkvi svetog Ante na Poljudu bit će služena sveta misa zadušnica za poginule pripadnike brigade, dok je u podne predviđena svečana akademija, uz prikazivanje dokumentarnog filma o njezinu ratnom putu.

Bit će to još jedna prilika za susret ratnih suboraca, članova obitelji poginulih branitelja i svih koji žele odati počast ljudima čija je žrtva ostavila dubok trag u novijoj povijesti Splita i Kaštela.

Trideset pet godina nakon osnutka, 141. brigada ostaje važan dio ratne povijesti Dalmacije. Njezinih 60 poginulih pripadnika trajni su podsjetnik na cijenu hrvatske slobode.