Prije 35 godina neprijateljski brodovi zasuli su Split granatama: Danas odana počast herojima koji su obranili grad i razbili pomorsku blokadu Jadrana

Pripadnici Hrvatske ratne mornarice sudjelovali su danas u Splitu u obilježavanju Dana obrane grada Splita i 35. obljetnice razbijanja pomorske blokade Jadrana.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje na splitskom gradskom groblju Lovrinac. Vijence i svijeće uz Središnji križ na Spomen groblju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz članove braniteljskih udruga položili su predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita te pripadnici Hrvatske ratne mornarice.

Nakon odavanja počasti na gradskom groblju Lovrinac, uslijedilo je polaganje vijenca u more u Kaštelanskom zaljevu s broda Hrvatske ratne mornarice. Molitvu odrješenja na groblju Lovrinac i na brodu Hrvatske ratne mornarice predvodio je dekan i vojni kapelan don Branimir Projić. U crkvi Samostana svetog Ante na Poljudu služena je misa za poginule branitelje.

Poznato je kako su brodovi Jugoslavenske ratne mornarice tijekom jeseni 1991. provodili pomorsku blokadu hrvatske obale i otoka, a obrana grada Splita i događanja u splitskom akvatoriju uvelike su doprinijela protjerivanju neprijateljskih snaga i razbijanju pomorske blokade Jadrana.

Topnički napad na grad Split s brodova JRM-a započeo je 15. studenog 1991. oko 6:30 sati. Ubrzo je uslijedio silovit odgovor s obalnih topničkih bitnica Hrvatske ratne mornarice što je u konačnici dovelo do povlačenja neprijateljskih brodova iz akvatorija. Na taj su način oslobođeni unutrašnji plovni pravci te omogućen pomorski promet na srednjem i dijelu južnog Jadrana.